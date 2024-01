A Covid- és influenza elleni oltások legfontosabb tudnivalóiról adott tájékoztatást az új vármegyei tiszti főorvos, Kisháziné dr. Puskás Zsuzsanna, a Kormányhivatal Népegészségügyi főosztály főosztályvezetője a Rádió1 Gong Téma című műsorában.

Az új vármegyei tiszti főorvos az elején szólt az országos légúti figyelőszolgálat legfrissebb adatairól. E szerint folyamatosan jelen vannak a légúti megbetegedéseket okozó vírusok, kórokozók. A figyelőszolgálatban résztvevő orvosoktól kapott adatok szerint 21 ezer 500 ember fordult influenzaszerű tünetekkel a háziorvosához, illetve 152 ezer embernél regisztrálták a felsőlégúti megbetegedések tüneteit.

A szakember hozzátette: a magyar lakosság koronavírus-átoltottsága nagyon kedvezően alakul. A felnőtt lakosságnak a 71,5 százaléka rendelkezik úgynevezett alapimmunizáltsággal. Ez azt jelenti, hogy legalább egy oltást már birtokol az érintett személy, illetve 47,5 százaléka a lakosságnak már kapott emlékeztető- vagy ismétlőoltást.

Kisháziné dr. Puskás Zsuzsanna kitért az oltóanyagokra és az új omikron variánsokra.

2022 végén regisztrálták laboratóriumi vizsgálatok során az omikron variánst, illetve annak különböző variációit. Ezek az omikron variánsok folyamatosan jelen vannak. Sajnos nagyon-nagy a fertőzőképességük, de az egészséges felnőtteknél viszonylag enyhe tünetekkel lezajlik a megbetegedés. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az egészséges szervezetnél. Akinek bármilyen úgynevezett idült, krónikus betegsége van, annak számolnia kell sajnálatos módon a megbetegedés sokkal súlyosabb tüneteivel, különböző szövődményekkel. Nem ritkán halálos fertőzéses megbetegedés is előfordulhat.

Kisháziné dr. Puskás Zsuzsanna

Az omikron variánsra kifejlesztették a legújabb oltóanyagot, ez a Moderna Spikevax nevű vakcina, mely elérhető már a úgynevezett kórházi oltópontokon. A megyei irányító kórházak oltópontjainak listája megtekinthető a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján.

A Moderna Spikevax vakcinát a legújabb omikron variánssal szemben fejlesztették ki. Bárki megkaphatja, még az is, aki esetleg egyáltalán nem részesült eddig koronavírus elleni védőoltásban. Akik pedig már kaptak korábban is, náluk emlékeztetőoltásként vehető fel a kórházi oltópontokon.

A tiszti főorvos hangsúlyozta: a védőoltás a leghatékonyabb és legbiztonságosabb módszer a különböző légúti fertőző vírusokkal szemben, a betegség megelőzésére, illetve a súlyos, nem ritkán halálos szövődmények megelőzésére. Elsősorban azoknak a személyeknek ajánlott felvenni, akik az úgynevezett kockázati csoportba tartoznak. Ide sorolható a 60 év fölötti lakosság, függetlenül attól, hogy van-e bármilyen idült, krónikus megbetegedése. Szintén a kockázati csoportba tartoznak azok a személyek, akiknek bármilyen idült, krónikus betegségük van, magasvérnyomás-betegségben, szív- és érrendszeri betegségben vagy különböző anyagcserebetegségekben szenvednek, például a cukorbetegek, vagy éppen légzőszervi megbetegedésben szenvednek.

Mindenkor az oltást végző orvos dönt arról, hogy kinek adja be az adott oltóanyagot. A korábban kapott védőoltástól legalább három hónapnak kell eltelnie.

A szakember további információkat is megosztott. A koronavírus-fertőzést most már a szezonálisan előforduló, őszi-téli időszakban jelentkező légúti megbetegedések közé sorolják. Ennek megfelelően a védőoltás felvétele is javasolt a szezon kezdete előtt.

A koronavírus-fertőzés tünetei között szerepel: a láz, hőemelkedés, légúti tünetek, köhögés, orrfolyás, torokkaparás, illetve a koronavírus első szakaszában tapasztalt szaglásvesztés, ízérzés megváltozása. Fontos, hogy aki a tüneteket észleli magán, keresse meg a háziorvosát és ne menjen közösségbe.

Az influenza elleni aktuális védőoltást a háziorvosnál lehet felvenni. A koronavírus elleni védőoltást a kórházak oltópontjain. Ez utóbbinál viszont szükséges az EESZT rendszerben történő előzetes regisztráció, időpontfoglalás.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján olvasható, hogy megyénkben a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Kecskeméti Megyei Oltópontja működik. Az oldal átirányit a kórház oldalára, ahol minden fontos információ megtudható.

Januárban minden pénteken 8 és 12 óra között tartanak nyitva az alábbiak szerint: Felnőtt Oltópont (6000 Kecskemét, Csabay Géza körút 21.), páros héten a Bőrgondozóban; páratlan héten a Rendelőintézetben. Gyermek Oltópont minden héten az „A” épületben (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.). Az oltópontra időpontfoglalás, előjegyzés szükséges az EESZT-n keresztül! Orvosi beutaló nem kell.

Az alábbi koronavírus elleni oltóanyagok állnak jelenleg rendelkezésre:

Comirnaty OriginalOmicronBA1 Pfizer/BioNTech 15/15 mikrogramm/adag

Spikevax XBB 1.5 Moderna)

