– Petőfi ezer szállal kötődött és ragaszkodott a Felső-Kiskunsághoz. Szalkszentmártonban írta Budapest után a legtöbb költeményét. A Dunavecsén töltött időszak is rendkívül termékeny volt a költő életében, ahová sokszor tért haza. Szabadszálláson töltötte gyermekkorát, Kunszentmiklóshoz is szép emlékek fűzték. Magam is ezer szállal kapcsolódok a Felső-Kiskunsághoz, hiszen negyvennégy éve élek itt, így nem volt kérdés, hogy részt vegyek a Petőfi-emlékévek rendezvénysorozatban – mondta el a baon.hu érdeklődésére Tóth Péter Lóránt.

A kunszentmiklósi versvándor két előadással vett részt a Petőfi-emlékévek programjaiban, mindkettő témája Petőfi Sándor és Arany János barátsága. A két költő kapcsolatát bemutató egyszemélyes összeállításába a Toldi írójához elküldöm lelkemet, verseket és leveleket, történeteket, anekdotákat tartalmazott, amit az elmúlt időszakban közel kétszázötvenhat alkalommal mutatott be határon innen és túl. A másik előadás a Szabadságharc egy színpadi játék, amit Kálló Béla Jászai-díjas színművész barátjával készített és adott elő a Kárpát-medence számos településén, illetve Kanadában.

Tóth Péter Lóránt az elmúlt két esztendőben szinte minden másnap Petőfiről beszélt a gyermekeknek és a felnőtteknek a hazai és a környező országok magyarlakta településein, illetve külföldön. Bizton állítható, hogy ebben az időszakban a költőről szóló előadásaival ő érte el élőben a legtöbb embert a világon.

– Petőfi Sándor és Arany János barátsága példaértékű a ma embere számára is.

A két teljesen más beállítottságú, életszemléletű, érdeklődésű ember képes volt arra, hogy megtalálja a másikhoz a kapcsot, a közös pontokat.

Kapcsolatuk mondhatni a tűz és a víz találkozása. Nem kioltották egymást, hanem segítették, támogatták a másikat a Parnasszusra vezető úton. Ezt kívántam érzékeltetni a korabeli levelezésekkel, versekkel, visszaemlékezésekkel és történetekkel – fogalmazott Tóth Péter Lóránt.

Az emlékévek zárásaként a versvándor októberben elzarándokolt Petőfi Sándor és Arany János barátságának tiszteletére Kiskőrösről Nagyszalontára. A mintegy 240 kilométeres utat gyalog, szekéren, illetve csónakon tette meg. A „Toldi írójához elküldöm lelkemet” című, Petőfi és Arany barátságáról szóló előadását több helyszínen hallgathatta meg a közönség.

– Petőfi Sándor talán a legismertebb magyar ember a világon, mondhatni mindenkinek van egy „alaptudása” róla. Arany Jánoshoz fűződő barátsága azonban nem annyira közismert. Előadásaim nem csak a múltról szóltak, hanem üzeneteket hordoztak a ma élő emberek számára, hogy jövőnket egy kicsit másképpen alakítsuk. A kapcsolódási pontokat interaktív módon próbáltam bemutatni, érzékeltetni, hogy közérthetőbb legyen és jobban rögzüljön a mondanivaló. Mindenhol nagy nyitottságot és szeretetet tapasztaltam, mindkét költő irányában. A diákok gyakran tették fel a kérdést az előadások végén, hogy bennük Petőfi Sándor, vagy Arany János jelleme rejtőzik. Összegezve az elmúlt két esztendő történéseit, azt gondolom versvándorként méltó módon képviselhettem Bács-Kiskun Vármegyét, a Felső-Kiskunságot, illetve szülővárosomat, Kunszentmiklóst egyaránt – fogalmazott Tóth Péter Lóránt.