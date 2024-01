Értékesítési pályázatot írtak ki az önkormányzat tulajdonában lévő, nagy múltú, a város legújabb kori történetében Hunyadi Kollégium néven ismert, egy ideje üresen álló Kossuth Lajos utca 12-14. szám alatti épületkomplexumra. Mint a képviselő-testület csütörtöki ülésén a téma tárgyalásakor kiderült, az ingatlant két kalocsai vállalkozó is megtekintette, de végül nem tettek ajánlatot a felújításra váró, 270 millió forintra értékelt és ugyan ilyen összegért meghirdetett ingatlanra. Viszont a közelmúltban egy budapesti székhelyű cég vietnámi állampolgárságú vezetője vételi szándékkal jelentkezett az önkormányzatnál.

Az ügy innen kapott nagyobb nyilvánosságot, ugyanis a volt kollégiumi épület eladása ellen tiltakozó, azt önkormányzati kézben tartani akaró ellenzéki képviselők egy része, illetve a mögöttük álló egyesületek a közösségi médiában tett, gyújtó hangvételű bejegyzéseikben, a kérdésben kezdeményezett internetes aláírásgyűjtésben Európán kívülről érkező vendégmunkások elszállásolását vizionálták a központi fekvésű ingatlanban.

Az ülésen aztán kiderült, hogy az eladást ellenzők és az internetes szavazásra buzdítók amellett, hogy negatív hangulatot keltettek, jócskán előreszaladtak, ugyanis a volt Hunyadi Kollégium eladását a képviselő-testület egyetlen tagja – tehát köztük a pályázatra jelentkező cég vételi szándékát a grémium elé hivatalból terjesztő polgármester – sem támogatta.

Egyebek mellett azért sem, mert magyarosan fogalmazva az önkormányzat, a képviselők nem ilyen lovat akartak.

Az elhangzottak szerint az ajánlattevő, a rövid múltra visszatekintő, egyébiránt humánerőforrás elszállásolásával foglalkozó cég ellen végrehajtási eljárás van folyamatban, a társaság vietnámi képviselőjével szemben pedig fizetési meghagyást bocsátottak ki.

A polgármester az egyöntetűen, tehát valamennyi képviselő által elutasított értékesítésről szóló szavazás előtt elmondta: őt senki nem kérdezte meg arról, hogy mi a véleménye a vételi ajánlatról, amit az épület értékesítésére kiírt pályázat nyomán, hivatali kötelességénél fogva terjesztett a képviselő-testület elé. Mint megannyi más esetben, természetesen ezúttal is egy A - értékesítsék az ajánlattevőnek az ingatlant, illetve B – az ajánlatot elutasítják verzió került a határozati javaslatba..

A polgármester szerint az ellenzék ezúttal is szándékosan és tudatosan, a közvéleményt megtévesztve gerjesztett indulatokat, azt a választásokhoz közeledve már nem mondták el az embereknek, hogy a döntés két alternatívája közül az egyik a most teljes egyetértésben megszavazott B változat, azaz az elutasítás.

– Természetesen azt sem közölték, még ha az önkormányzat el is adná az ingatlant, az abból befolyt összeget kötelezően beruházásra, felújításra fordítaná. Az indulatokat keltő és megtévesztő internetes szavazás kezdeményezése és az ellenzéki véleménynyilvánítás ezúttal is a politikai haszonszerzés érdekében folyt – szögezte le az épület eladását nem támogató dr. Filvig Géza.