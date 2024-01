A kecskeméti Four Points by Sheraton Hotel és Konferenciaközpontban 19 órakor kezdődik rendezvény. A jótékonyságból befolyó összeget az Élethinta Közhasznú Alapítvány és az SOS – Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány számára ajánlja fel a kamara. Emellett egyedülálló programmal tovább bővül a jótékonysági lehetőség. Kortárs képzőművészek alkotásaiból aukciót hirdetnek, amelyekre előzetesen a kamara honlapján – bkmkik.hu – és a bál helyszínén is lehet licitálni. Az értékesített képekkel a vármegye képzőművészeit is támogatják.

A program mellett különleges vacsora fogásokat fogyaszthatnak el a vendégek.

A menü:

Előétel:

Kacsarilette kacsamájjal, ribizli chutney-val, salátalevelekkel, brióssal

Salátabár:

Friss, színes salátalevelek zöldségekkel, balzsamos vinaigrette-tel, Cézár saláta, gránátalmás tabbouleh saláta, savanyúságok

Levesek:

Gyöngytyúkleves zöldségekkel, gazdagon, házi csigatésztával

Gyömbéres édesburgonya-krémleves pirított tökmaggal

Főételek:

Csirkemellfilé szárított paradicsommal, kaprival, tejszínes burgonyával,

Fogasfilé citromos parajlevelekkel, párolt jázminrizzsel,

Vörösboros szarvas ragu sóban sült gyökérzöldségekkel, kecskesajtos puliszkával,

Sertésszűz füstölt gomolyával, parasztsonkával göngyölve, zöldséges vöröslencseraguval

Argentin black angus marhahátszín választható zöldbors vagy BBQ mártással, grillezett zöldségekkel,

Sáfrányos rizottó pirított erdei gombákkal

Desszertek:

Narancsos -tejszínes csokoládétorta, macaron válogatás, pisztáciás profiterol, Kókusztejes panna cotta bogyós gyümölcsökkel

Éjféli büfé:

Korhelyleves, Sült debreceni és virsli friss kenyérrel, zöldségekkel, gyümölcs