Almási Roland Márk közleményében azt írja, hogy a terep előkészítést és rendezést követően az elmúlt hetekben elkészültek a csarnok szerkezetét fogadó pontalapok. Az üzlethelyiségnek, raktárnak és mosdóknak helyt adó épület is tető alá került és elkezdődtek az épületgépészeti szerelési munkálatok, illetve a belső vakolás. Mindezek mellett felállították az első szerkezeti elemeket az épület frontrészén, melyeket hamarosan követik a továbbiak. A településvezető abban bízik, hogy az épület impozáns és szokatlan geometriája új színt visz majd a településközpont képébe.

Forrás: Kunszállás Község Önkormányzata Facebook-oldala

Mint arról korábban beszámoltunk, a piaccsarnok építésére a Vidékfejlesztési Program keretében nyert támogatást a település. A beruházás összértéke több mint 100 millió forint, ebből 85 százalék a vissza nem térítendő támogatás. Almási Roland Márk korábban úgy nyilatkozott, hogy a beruházással egy olyan közösségi tér jön létre, amely rendezett körülményeket teremt a település központjában. A piaccsarnokban 220 négyzetméteres fedett rész várja majd az árusokat és a kor elvárásainak megfelelő nyilvános mosdó is lesz végre a faluban. A település vezetői egy multifunkcionális épületet álmodtak meg, egy közösségi teret, amit nem csak a piacok alkalmával használhatnak majd a kunszállásiak, hanem más eseményeknek is otthona lesz. Éppen ezért az árus padok nem lesznek rögzítve, hogy egy-egy esemény alkalmával azokat félre lehessen húzni. Terveznek a helyszínen közös filmvetítéseket, jelentősebb sportesemények közvetítését is. Ehhez van már a településnek egy profi vetítőrendszere is, amit a helyi nagycsaládosok egyesülete egy sikeres pályázati támogatásból vásárolt – sorolta korábban a polgármester.