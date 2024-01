Jelmezeik által a résztvevők az egykor élt őslények családjának legkülönfélébb dinóit mutathatják be, de dinós ruhában, vagy dinós plüssöket is lehet majd hozni az eseményre. Az alkalomra fánkkal és süteménnyel érdemes érkezni, ugyanis az istentisztelet végén szeretetvendégséget is tartanak.