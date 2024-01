Így veheti fel a Covid-oltást Bács-Kiskunban

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a szezonális oltások közé sorolta a koronavírus elleni vakcinákat. Így mostantól bárki foglalhat időpontot az új koronavírus elleni oltásra, azok is akik még oltatlanok és azok is, akik már korábban három, vagy több vakcinát is kaptak. Az oltás már hat hónapos kortól adható, azonban jellemzően azt az idősebb korosztály igényli.

Mostantól bárki foglalhat időpontot az új koronavírus elleni oltásra Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Bács-Kiskun vármegyére jelen pillanatban a mérsékelt koronavírus hullám jellemző – tájékoztatott Dr. Patyi Márta PhD, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház kórházhigiénés osztályának osztályvezető főorvosa, és az oltópontokért felelős főorvosa. Mint mondta, a kecskeméti és bajai járásban mérsékelt a vírus aktivitása, a többi járásban pedig alacsony. A főorvosnő elmondása szerint azért nyilvánították szezonális oltásnak a koronavírus elleni vakcinát, mert bár a kórokozó egész évben előfordulhat, a legtöbb megbetegedés mégis a novembertől februárig terjedő időszakban jelentkezik. Ebben az időszakban több megbetegedésre számíthatunk és ekkor javasolt a védőoltás felvétele is. Mikor ajánlott? Az oltás felvétele már 6 hónapos kor felett ajánlott, sőt, még a várandósok is megkaphatják, de főleg a 60 év felettieknek és a valamilyen krónikus alapbetegséggel rendelkezőknek javasolt. A jelenlegi 2023/2024-es szezonra kifejlesztett Spikevax XBB 1.5 (Moderna) oltóanyagot alapoltásként megkaphatják az eddig még oltatlanok is és emlékeztető oltásként is fel lehet venni bármelyik, a hazánkban korábban alkalmazott koronavírus elleni vakcina után – hangsúlyozta a főorvosnő. Mint mondta, az emlékeztető oltást azok kaphatják meg, akik 3 hónapon belül nem vettek fel koronavírus elleni védőoltást, illetve 3 hónapon belül nem estek át igazolt COVID-19 fertőzésen. Hogyan lehet jelentkezni, regisztrálni az oltásra? Időpontot foglalni az oltás felvételére az eeszt.gov.hu portálon lehetséges valamint a háziorvosoknál is lehet igényt benyújtani – tájékoztatott Dr. Patyi Márta. Hozzátette: azok, akik nem rendelkeznek ügyfélkapu eléréssel, jelentkezhetnek a háziorvosuknál vagy telefonon a kecskeméti Rendelőintézet illetve a Bőrgondozó betegfelvételi pultjánál is. A főorvosnő kiemelte: állandó felnőtt és gyermek oltópont a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókorház kecskeméti székhelyén van. Ideiglenesen emellett a vármegye további 3 kórházában is felvehető a védőoltás : Kiskunhalason, Kalocsán és Baján. Dr. Patyi Márta

Forrás: Beküldött fotó A főorvosnő elmondta, hogy hazánkban jelenleg a Spikevax XBB 1.5 mRNS alapú vakcinát használják, amit a Moderna gyártott. Mint mondta, alapoltás esetén az első oltást követően 28 nappal második oltásra is szükség van. Emlékeztető oltásként azonban egy adag elegendő, néhány kivételes esettől eltekintve – tette hozzá. A főorvosnő kiemelte, hogy alapoltás esetén az emlékeztető oltásra nem kell külön regisztrálni, mert az első regisztráció alkalmával automatikusan kap az oltott személy a második oltásra is időpontot. Jelenleg elég kevesen igénylik az oltást, és főleg a 65 év felettiek – tájékoztatott a főorvosnő. Elmondta, hogy jelenleg egy oltási napon jellemzően 70-80 főt oltanak be Kecskeméten. Ők mind felnőttek. Gyermeket a Spikevax XBB 1.5 (Moderna) vakcinával Kecskeméten még nem oltottak.

