– Tavaly nagy meglepetésként ért bennünket az eredmény, hiszen nem is tudtuk, hogy készül ilyen lista. Idén már izgalommal vártuk az eredményt. Decemberben jelent meg az új lista, nagyon örültünk, hogy bent maradtunk és még javítottunk is, hiszen a tavaly listára került iskolák közel egyharmada kicserélődött. Büszkék vagyunk arra, hogy az ország ötszáz technikuma közül a 18. helyen végeztünk. Arra pedig különösen büszkék vagyunk, hogy a vármegyei technikumok között idén is megtartottuk a vezető helyünket – nyilatkozta Rokolya Csaba. Hangsúlyozta, a lista nagy előnye, hogy egyértelmű és világos adatokon alapul, nincs benne semmilyen szubjektivitás.

Rokolya Csaba, igazgató

Fotó: Vajda Piroska

Hozzátette: az elmúlt években mindig jó eredményeik voltak akár a bejövő diákok tekintetében, akár az érettségi, az emelt szintű érettségi, a szakmai vizsgák tekintetében, és ezt a szintet évek óta tartják. Ez a lista jó visszajelzés, mert láthatják, hogy jól végezik az oktató-nevelő munkát.

– Nagy erősségünk a két tanítási nyelvű képzés, ahová főként jó vagy kitűnő tanulmányi eredménnyel jelentkeznek a diákok. Nekik komoly kitűzött céljaik vannak: szeretnének egyetemen továbbtanulni és felsőfokú nyelvvizsgát szerezni. Az elmúlt hét évben a két tanítási nyelvű képzésben érettségi bizonyítványt szerzett diákok több mint 90 százaléka megszerezte a középfokú nyelvvizsgát, de több mint 85 százaléka megszerezte a komplex felsőfokú nyelvvizsgát is. Ez azt mutatja, hogy nagyon magas szintű az idegennyelv-oktatás az iskolánkban – sorolta az igazgató.

Nem szeretnék elijeszteni az átlagos képességű gyerekeket

Ugyanakkor Rokolya Csaba azt is hangsúlyozta, nem szeretnék, ha a TOP 100-as listán elért eredmény elriasztaná az átlagos képességű gyerekeket attól, hogy a PG-be jelentkezzenek. Továbbra is várják a közepes tanulmányi eredménnyel rendelkező diákokat. Ha jó szakemberré szeretnének válni a PG-ben minden támogatást megkapnak ehhez. Nem csak két tanítási nyelvű képzések közül választhatnak. Népszerűek az általános technikumi képzések: a gépészet, informatika és távközlési ágazatok is. Mindkét ágazatban piacképes szakmát tudnak szerezni a diákok – érvelt az igazgató.

Elmondta, jelenleg 590 fiatal tanul a PG-ben. Az ország számos pontjáról vannak diákjaik, ami köszönhető annak is, hogy az iskolának saját kollégiuma is van, amely 145 diák kényelmes elhelyezésére alkalmas.

Sokat költöttek fejlesztésekre

Rokolya Csabától azt is megtudtuk, hogy az elmúlt 10 évben csaknem 1 milliárd forintot költöttek fejlesztésekre: megépült az új sportcsarnok, a kültéri kosárlabdapálya és kondipark, illetve megújult több tanműhely is. Az iskola digitális ellátottsága kiemelkedő, több mint 160 táblagépet használnak az idegennyelv oktatásban, és kétszáz korszerű számítógépet az informatikai képzésben. Az igazgató elmondta, nemcsak az infrastruktúra tudatos fejlesztésére figyelnek, hanem a kollégák továbbképzésére is, hogy oktatóik mindig naprakész tudással rendelkezzenek.

A tanműhelyek is megújultak

Fotó: Vajda Piroska

Hitéleti nevelés, pezsgő diákélet

Egyházi iskolaként nagyon fontosnak tartjuk az oktatás mellett a gyerekek lelki nevelést is. Nem akarunk megtéríteni senkit, de egyfajta magvetőként szeretnénk a legfontosabb értékeket átadni a diákoknak. Ezek az elvetett magok lehet, hogy csak évek múlva szökkennek szárba, de biztosak vagyunk abban, hogy a hitéleti nevelés nem hiába való. Olyan lelki útravalót kapnak a tanulóink, ami egész életükben támaszt jelent számukra – fogalmazott az igazgató,

Rokolya Csaba büszke arra is, hogy pezsgő diákélet van az iskolában, rengeteg programot, hazai és külföldi kirándulást szerveznek a tanulóknak. Az Erasmus+ programban tavaly 80 diák utazhatott Görögországba két hétre és az erdélyi testvériskolával is rendszeresen szerveznek közös programokat.

Kiemelt figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra, a tehetséges diákok versenyeztetésére is: tavaly egyéni megmérettetésben tizenhat országos versenyen végeztek dobogós helyen a PG-s diákok, és csapatban is volt hat dobogós helyezésük – sorolta az igazgató, aki rögtön hozzá is tette, hogy ugyanilyen fontos számunkra felzárkóztatás is. Kiemelt figyelmet fordítanak azokra a gyerekre, aki hátrányos helyzetűek, vagy lemaradnak valamiben.