A települést és értékeit Horváth Balázs, a Szabadszállási Értéktár Bizottság elnöke mutatta be, majd vezette a két hazajárót a Petőfi-emlékhelyekhez, a református templomba, a Városházához, a temetőkertben Prielle Kornélia, Pőcze Imre és Nagy Károly síremlékéhez, majd az egykori szülőház helyén álló emlékműhöz.

Az est házigazdái Birkás Zoltán, a borház és a „Borházi esték” vezetője, és Asbóth György, a Honvéd Nyugdíjas Klub Strázsa túraegyesület képviselője voltak.

– Az előadók, Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor nem először járnak itt, hiszen 2017 januárjában már voltak Szabadszálláson, mondhatjuk úgy is, hogy a térségbe már hazajáró vendégek. A „Hazajáró” magazin, a stáb és a „Hazajáró honismereti és turista egylet” küldetése a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának erősítése, elsősorban a honismeret és a turizmus eszközeivel. Ebbe beletartozik a kárpát-medencei magyarság kulturális örökségének ápolása, a magyar örökséghez tartozó tájegységek természeti, turisztikai, történelmi, kulturális, vallási és szellemi értékeinek számba vétele, megóvása. Ezen értékek minél szélesebb körben történő megismertetése, a tájegységekre történő túrák, zarándoklatok és utazások szervezésével a természet és a hazaszeretet erősítése, az adott tájegységekre jellemző néprajzi értékek bemutatása. Céljuk mindezek megismertetése, a természeti környezet, az épített örökség védelme és átörökítése; a kárpáti természetjárás hagyományainak éltetése. Mindezek révén annak tudatosítása, hogy a sokszínű Kárpát-medence és a benne élő magyarság a Szent Korona oltalma alatt egy és oszthatatlan – foglalta össze a „Hazajáró” magazin, a stáb és a „Hazajáró honismereti és turista egylet” küldetését Horváth Balázs.

Fotó: Buza Vince

Az egylet serkenteni kívánja az elszakított területekre történő kirándulásokat, az ott élő magyarokkal való testvéri, kulturális és gazdasági kapcsolatok erősítését, az egymásra találást. Küldetésüknek érzik, hogy történelmi hazánk szépségeinek és emberi erényeinek felmutatásával, a test, a szellem és a lélek építésével a hamis illúziók világában élő embereket visszavezessék az alapvető, örök értékekhez. Ilyen gyöngyszem a szabadszállásiaknak, testvértelepülésük a székelyföldi, Kovászna megyei Vargyas község, ahová a filmsorozat 50. részében látogattak el. A közönségtalálkozó két vándora megosztotta a több mint félszáz fős hallgatósággal a túraszeretetüket, az utat, amely a „Hazajáró” első és további megjelenéséhez, a „Hazajáró honismereti és turista egylet” megalakításához és tevékenységéhez vezetett. Bemutatták a filmes stábot, a tervezés, szervezés, filmezés és utómunkálatok sorát, a bakikkal, tréfás pillanatokkal együtt. Zárásként levetítették a „Hazajáró” Számvetés 11. – Üzenet haza Trianon 100. évfordulóján című epizódját.

– Így jó egy napot befejezni, hogy léleképítő élményekkel telítődhettünk. Jó majd hazatérni, hogy van mire emlékeznünk, és van előttünk talán egy küldetéstudat, hogy ha nem is szervesen vendégeink túráihoz, de a gondolkodásmódjukhoz mindenképp csatlakozva, egy kicsit magunk is elindulhatunk, vagy tovább mehetünk egy ilyen úton. Mehetünk, hiszen azért a jelenlévők többsége már tett ezért valamit, ha nem is olyan nagy nyilvánosság előtt, mint amit a televízió jelent, s nem is olyan léptékben, mint a Kárpát-medence térsége, de hát minden nagy út egy kis lépéssel indul, azzal kezdődik – fogalmazott Horváth Balázs.

A közönségtalálkozó résztvevő, az egylet mottóját, az: „Elindulni, hazatérni…”-t kissé a helyzetre igazítottan, „elindultunk, hazaértünk …”-re változtatva köszönték meg azt a hatalmas és megható élményanyagot, amit az est folyamán kaptak, s további jó barangolást kívánva várják az újabb-és újabb hazarészek, hazatérések bemutatását. Az estet színesítette, hogy az egylet és a kiskunhalasi túrázok itt írták alá az együttműködési megállapodásukat.