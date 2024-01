Az évfordulóhoz kapcsolódó esemény hangulatát egy kis kulturális műsorral is színesítették a szervezők. Prózát mondott Nagy Tamara (11./A) tanuló, valamint Kanalas Virág (11./A), aki gitáron játszott és énekelt.

Fitos Roland munkásságát (aki korábban szintén tanított a bácsalmási középiskolában) és a kiállításra került anyagok bemutatását Füves Béla művésztanár ismertette a jelenlévőkkel.

Az alkotó pedig így vélekedik a kezdésről és a mostani tevékenységéről. − Talán úgy kezdődött, mint általában a nagyobb tervek. Gondolkodom rajta, ízlelgetem, egyre közelebb settenkedem, terveket készítek. A dobolásnál először egy pár dobverőm volt, meg a párnák. A maratonnál egy futócipő, az „ideje lenne már elkezdeni a rendes felkészülést” érzés, a képes vagyok-e rá gondolata. A festésnél is volt vászon, festék, ecset, no meg a félelem, a hogyan is jövök én ehhez. Aztán 2015-ben, egy nagyon nyomasztó napon úgy gondoltam a „művészetterápia” segíthet. Megtört a jég. Azóta töretlenül zajlik a két nagy „művészeti korszakom": amikor csinálom, és amikor nem csinálom. Többnyire nem, mivel nem ez a főprofil, talán ezért is lett a kiállítás címe a Lopott idők formái. Nagyon szeretek kiállításokra járni, csodálni a művészek remekeit, tanulmányozni az anyagok lehetőségeit, a technikák sokszínűségét, a gondolatok, érzések megformálásának lehetőségeit. Ilyen látogatások alkalmával fogalmazódik meg néha az a gondolat, hogy „Ilyet én is tudnék!” Engem sem került el ez a gondolat − fogalmazott Fitos Roland.