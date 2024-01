Mint írták, nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a bajai halfőzőre az ország minden pontjáról érkeztek vendégek, a Bajáról elszármazottak pedig évről évre a halfőző fesztivál idejére ütemezték éves szabadságukat, mindezt azért, hogy ezen a nagy múltú eseményen együtt ünnepelhessenek.

– Eldöntötték, hogy a fesztivál, amely eddigi ingyenes volt mindenkinek, most fizetőssé válik anélkül, hogy erről a bajai lakosok véleményét kikérték volna, és ehhez képest tekintsük megoldásnak azt az javaslatot, hogy a lakosság egyharmada, 10 000 fő ingyenesen látogathatja továbbra is a rendezvényt? Álláspontunk szerint a szerződéskötés körülményeit meg kell vizsgálni, továbbá elvárható, hogy az, aki az önkormányzat nevében tárgyal, mindenkor a bajaiak érdekét tartsa szem előtt. Felelős döntés csak abban az esetben hozható, ha mindent megtettünk annak érdekében, hogy a Bajai Halfőző Fesztivál ezután is a bajaiak fesztiválja maradjon! Adják vissza a halfőző fesztivált a bajaiaknak – írták.

Kámánné dr. Bari Bernadett, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője is elmondta a véleményét a képviselő-testületi ülésen

Fotó: Márton Anna

Nyirati Klára polgármester közösségi oldalán tett bejegyzésében kiemelte: a halászléfőző fesztivál érzelmi, de egyúttal gazdasági kérdés is.

„A téren, ahol a főzés zajlik, továbbra is ingyenes minden színpadi program, koncert, és a tavaly felmerülő igényeket figyelembe véve sokkal több néptánc, népzene lesz. Bár a 14 év alattiak számára eleve ingyenesen látogathatók a szigeti nagykoncertek is, a javaslatom a képviselők felé az volt a mai testületi ülésen, hogy tegyük ezeket a bajaiak számára is ingyenessé azáltal, hogy egy regisztrációt követően a 3 napra szóló 2000 forintos bérletet az önkormányzat finanszírozza a számukra. Nem kapott többséget a javaslat. A képviselők többsége (a Fidesz-frakció és a „négyek”) nem fogadta el ezt a javaslatot. Levetették a napirendről az előterjesztést.” – írta a városvezető.