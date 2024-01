Az alkotások között szerepeltek festmények, grafikák, linómetszetek és digitális festmények is. Végzett képzőművészek mellett a Katedra Középiskola diákjai is több alkotást ajánlottak fel a tárlatra, akik még az installálás folyamataiba is besegítettek. A kecskeméti MiniMűhely stúdiója pedig mintegy negyven képpel járult hozzá a nemes célhoz. A legfiatalabb kiállító alkotó 5, a legidősebb pedig 72 éves volt.

A kiállítás ötletgazdája Tóth Enikő, a Kecskeméti Médiacentrum munkatársa, aki maga is grafikus és illusztrátor. Elmondta, hogy Kecskeméten igen kevés fórumon mutatkozhatnak be a fiatal, feltörekvő alkotók és erre szerettek volna lehetőséget biztosítani, mindezt a jótékonysággal összekötve. Tóth Enikő kiemelte, hogy nagyon sok tehetséges fiatal él és alkot Kecskeméten, és a kiállítás azt is nyilvánvalóvá tette, hogy a kecskemétiek is érdeklődnek az új alkotók iránt.

A tárlaton 455 ezer forint adomány gyűlt össze, amit a Városi Szociális Közalapítvány segítségével kedd délután adták át 10 rászoruló családnak a kecskeméti városházán. Horváth Attiláné alapítványi vezető köszöntője után Kozák Polett, a Kecskeméti Médiacentrum főszerkesztője beszédében kiemelte, hogy a kiállítás kettős célt szolgált, egyrészt a fiatal művészek tehetséggondozását, másrészt a jótékonyságot. A főszerkesztő kiemelte, hogy nagyon szívesen látogatták a kiállítást a kecskemétiek, az adományokért cserébe választhattak a képek közül.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester elmondta, hogy 2021-ben a város elindította az árvaellátást, de számos más támogatási formával is segíti a rászorulókat az önkormányzat. A jótékonysági tárlat ezek kiegészítése volt, azzal a plusz hozadékkal, hogy fiatal tehetségeket is felfedeztek, akik megmutathatták magukat a kecskemétieknek, akik pedig befogadóak az új látásmódra − fogalmazott a polgármester.