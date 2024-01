A Bajai Halfőző Fesztivál, igazi népünnepély a bajaiaknak, a Bajáról elszármazottaknak és a több tízezer vendégnek, akik a határon túlról is szép számmal érkeznek a városba július első hétvégéjén.

Van egyfajta „szentsége” a fesztiválnak, melyen évről-évre összegyűlnek az ünneplők, a kulináris élvezetek és a szórakozás jegyében.

A 300 éves Baját ünnepelték az elsővel

Baja város 1996-ban ünnepelte megalapításának 300 éves évfordulóját, a Bajai Halfőző Fesztivál ennek apropóján indult el. Az ünnepélynek a Szentháromság tér és a Petőfi-sziget ad otthont. A fesztivál az elmúlt évtizedekben évről évre óriási sikert aratott. Az eseményeken családok, barátok, munkatársak közösen főztek egy jó halat, majd szórakoztak a különböző koncerteken.

Ez idén valószínűleg másként lesz.

Fizetős koncertek, átvizsgálás vár a látogatókra

Kedden este a Facebookon megjelent egy bejegyzés a fesztivál szervezőitől az idei fesztiválról. Mint azt a később törölt, de így is nagy felháborodást keltő posztban leírták, a rendezvény idejére a Petőfi-szigetre a fesztiválozók biztonságát erősítő lezárásokat terveznek.

A területre csak átvizsgálás után lehet majd belépni, kerékpárt, rollert, italt, kempingeszközöket, kést, de még folyadékot sem szabad bevinni.

A 16 évesek csak szülői engedéllyel léphetnek majd be.

A Petőfi-szigeten a lezárt részt készpénzmentesként képzelik, vagyis ott csak bankkártyával és a helyszínen megvásárolható tokenekkel lehet majd fizetni.

14 éves kor felett a szigeten megrendezett koncertek mindegyike belépődíjas lesz. Ahogy írták, a legolcsóbb jegy 1500 forintba kerül majd. A fesztivál honlapján most is megtalálható információk szerint 3 napos bérletet, VIP napijegyet és 3 napos VIP bérletet is kínálnak majd a fesztiválozóknak 2990, 4990, illetve 9990 forintos áron.

Mint a honlapon írják, a Halfőző Fesztiválra vásárolt jegy nem érvényes a DJ Fesztivál területén, oda külön jegy vásárlása szükséges.

A fesztivál honlapján szereplő információk a jegyárakról

Forrás: https://www.halfozofesztival.com/jegyvasarlas/

Óriási felháborodást keltett a bajaiakban

Az eredeti, később törölt posztot a Sugóparti Hírek osztotta meg Facebook-oldalán. A kommentelők felháborodtak a terveken. – A kerítésen kívülről mennyiért lehet majd nézelődni? – kérdezte az egyikük. Görkorival és kanállal a kezében menne – tette hozzá.

Egy másik kommentelő arról írt, hogy szerinte a bajai identitás egyik alapját éppen most teszik tönkre azzal, hogy a város és a környék legrégebbi gasztronómiai fesztiválját „eladják, és fizetős zenei fesztivállá alakítják”.

Volt, aki a színvonalat kifogásolta. Mint írta, ezek a próbálkozások más fesztivál esetén már bejöttek, de annak, hogy belépős egy fesztivál, a színvonalban is meg kellene látszódnia.

Egy hölgy azt kérdezte, hogy ha ő a gyermekével le szeretne menni a szigetre a játszótérre, akkor is fizetnie kell-e.

Az egyik felháborodott kommentelő egyenesen azt írta, hogy szerinte a polgármesternek ideje lenne elgondolkodnia a bajaiak igényén, vagy mondjon le.

Reagált a polgármester

Nyirati Klára, Baja polgármestere Facebook-oldalán reagált a Halfőző Fesztivál körül kialakult felháborodásra.

„A halászléfőző népünnepély, amelynek helyszíne a Szentháromság tér, továbbra is követi az eddigi szép hagyományokat: azoknak szól, akik bográcsban halászlét szeretnének főzni családi körben vagy baráti társaságban, a színpadon néptáncot és népzenét is vágynak látni-hallani, ismerősökkel, hazalátogató régi barátokkal szeretnének poharazgatni, koccintani. Ezen semmi sem változtathat!” – írta a Mometumból nemrég távozott polgármester, aki a Petőfi-szigetre repohárból söröző fiatalokat vár, olyanokat, akik „nem sokallják a mai magyar zenei fesztiválokon elfogadott árakat, és esetleg meglátogatják a belépős dj-sátrat is”.

Nyirati azt írta posztjában, hogy

a szervezőkkel még csak most kezdődnek a tárgyalások és pontosítások a feltételeket illetően.

„Lezárásokról, belépőkről még szó sem esett” – fogalmazott a tehát még el sem kezdődött egyeztetések kapcsán.

A posztja végén a polgármester pénzügyi oldalról is megközelítette a kérdést.

„Eldönthetjük, mit szeretnénk: teljesen ingyenes fesztivált, ami a városnak kb. 80-100 millió Ft-ba kerülne a tavalyi színvonalon, vagy profi vállalkozó által szervezettet, néhány fizetős programmal, ami a városnak (mint tavaly) 15 milliójába kerül. A különbség, a kb. 60 millió Ft valahonnan biztos hiányozni fog..útepítésből, a közterek rendbentartásából vagy a szociális juttatásokból... Ez még nyitott kérdés, mire szánjuk a pénzt! ” – írta.

A tavalyi népünnepély is tömegeket vonzott. A városnak a rendezvény 15 millió forintjába került. A megspórolt 60 millió forintból a polgármester szerint például az utakra is költhetnek

Fotó: Pozsgai Ákos

A bajaiak nem hagyták szó nékül

Természetesen az ő posztja alatt is azonnal megjelentek a kommentelők.

„Az útépítésre szánt pénzből nem tud hiányozni, az fix” – fejtette ki karcos véleményét egyikük. Más azt tette szóvá, hogy miért kellett külsős cégnek kiadni a szervezést, miért nem volt jó a város saját cége, a Baja Marketing?

Egy kétgyermekes anyuka azt fejtegette a polgármester posztja alatt, hogy tapasztalatai szerint így több óra lesz, mire családjával bejut a szigetre.

Ráadásul ha mind a három nap szeretnének részt venni a programokon, esetleg inni és enni is a Petőfi-szigeten, akkor egy egyhetes belföldi nyaralás árát fogják otthagyni.

A kommentek között megjelent az az ellentmondás is, hogy ha még folynak a tárgyalások, akkor az esemény honlapján miért vannak már kint a jegyárak. Volt aki ezzel kapcsolatban meg is jegyezte, hogy talán szólni kellene a szervezőknek is, hogy még zajlanak a tárgyalások. A szervezők egyébként az esemény Facebook-oldalán „Dél-Magyarország legnagyobb gasztro- és zenei fesztiváljaként” aposztrofálják a bajai halfőzőt, melyről egyelőre tehát csak az tudható biztosan, hogy idén is megrendezik, de korántsem biztos, hogy a hagyományokhoz híven.