– Hol akadnak el az újévi fogadalmak? – kérdeztük elsőként Farkas Ágótól, aki több mint tíz éve vezeti saját fitnesztermét.

– Rengetegszer találkoztam újévi fogadalmat tevőkkel, akik hirtelen elhatározásból belekaptak, és nagyon hamar abbahagyták, nem volt kitartásuk. Talán az egyik legnagyobb hiba, hogy megfontolatlanul, céltalanul vágnak az életmódváltásba, kis erőbefektetéssel azonnali eredményeket várnak az emberek, holott változtatás nélkül semmilyen eredményre nem lehet számítani. Nem diétázni kell, ami pár hónapos önsanyargatással kezdődik, majd hatalmas zabálásokkal végződik, hanem tudatos életmódváltással változtatjuk meg eddigi helytelen szokásainkat, ami az elhízáshoz és a rossz egészségügyi állapothoz vezetett. Ehhez nem kellene január elsejét kitűzni, hiszen az év bármely napján csak nyerhetünk vele. Január elsejére azonban sokan mágikus dátumként tekintenek. Véget ért 12 hónap, összegzik az elmúlt esztendő sikereit, hibáit, és rájönnek, hogy valami újra, valami jobbra vágynak. Érdemes kihasználni ezt a lendületet.

– A január 1-je megfelelő időpont lehet az életmódváltásra?

– Az új év kezdete is kitűnő választás lehet az újrakezdésre, mert akkor sokan úgy érzik, hogy a világ újra indul, valami nagyon jó és új következik, és akkor hirtelen belevágunk valami újba. A probléma akkor van, ha ez csak egy hirtelen fellángolás, és irreálisan nagy célokat tűzünk ki magunkkal szemben, aminek a megvalósításában törvényszerű a bukás. Az ünnepekben mindenki kiszórakozhatta magát, rengeteg finomságot, alkoholt és édességet fogyasztottunk, ami súlytöbblet kialakulásához vezetett, melytől januárban már érdemes megszabadulni. Napjainkban egyre többen tudják már, hogy a nyári test, a „bikini body” télen készül, így érdemes minél előbb elkezdeni a felkészülést a tavaszi, nyári időszakra. Az időjárás, a naptár helyett viszont sokkal fontosabb a kitartás és a kemény munka, ami száz százalék, hogy sikerre vezet.

– Mit tanácsol ön, mint szakember?

– Az első, és legfontosabb, hogy mi a célunk az életmódváltással? Ezt kell megfogalmaznunk, és utunk során ezt a célt kell szem előtt tartanunk. Ilyen cél lehet a fogyás, az alakformálás, esetleg az egészséges életmód kialakítása, megélése. Másodszor a fokozatosság elvét emelném ki. Az életmódváltás ne legyen drasztikus, hanem folyamatosan építsük be az életünkbe a változásokat, legyen életszerű. Ha eddig valaki ötezer kalóriát fogyasztott, január elsejétől ezt ne csökkentse ezerre. Az első napokban ez legyen négyezer-ötszáz kalória, majd a következő héten négyezer, és így tovább. A gyors elvonás és csökkentés tarthatatlan és megterhelő. Igaz ez a mozgásra is. Ha valaki előtte nem sportolt, ne kezdje rögtön heti öt edzéssel, csak kettővel. Harmadszor pedig fontos, hogy önmagunkra immáron holisztikusan tekintsünk, amely azt jelenti, hogy a test- lélek és szellem egészségét tekintsük a legfontosabbnak. A helyes mozgásforma és étkezési szokások megválasztása mellett a lélek egészségére is figyeljünk. Holisztikus és vegán táplálkozási tanácsadóként ezeket az elveket tartom a legfontosabbnak az egészséges és boldog életmódváltás alappillérének.

– Egyedül is belefoghat valaki az életmódváltásba?

– Igen, bár egy szakemberrel szerintem sokkal hatékonyabb, ráadásul az útmutatása sokat segíthet, átlendíthet mindenkit a kezdeti nehézségeken. Egy képzett és tapasztalt szakember választása mindenképpen meggyorsítja a célba érés folyamatát. Az edző kitartásra ösztönöz, erősítheti a motivációt is, így az életmódot váltó nem adja fel céljait idő előtt.

– Mikorra várható az első kézzel fogható, szemmel látható eredmény?

– Általában négy hét után már érezhető és látható, de ehhez elengedhetetlen a befektetett energia, a kitartás.

– Mit gondol a „csodapirulákról”, melyek gyors fogyással kecsegtetnek?

– Abszolút ellenzem őket, melyek fogyasztása hosszú távon komoly egészségügyi kockázattal járhatnak. Ha hoznak is gyors eredményt, az nem lesz tartós. Mesék nem léteznek e téren sem. Nincs könynyebb út, ami a sikerhez vezet. 2024-ben végre fogadjuk el: ahhoz, hogy sikeresen életmódot váltsunk, kell a sport, az egészséges étkezés egyaránt. Együtt kell, hogy életformává váljon. A sportot komolyan kell venni, nem csak hóbortból, hobbiból eljárni edzeni. Az egészséges életmód csak úgy tud megvalósulni, ha a sport is az életünk része.

– Mi a véleménye a koplalásról?

– Ellenzem, a koplalás a lehető legrosszabb dolog, amit választhat az ember. Én megtiltanám mindenkinek. Ehelyett az egészségtudatos táplálkozás, a mértékletesség és a rendszeres testmozgás kell, és garantált a siker.