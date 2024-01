Harmadik alkalommal rendezett közösségi disznóvágást a helyi gazdaköri egyesület szombaton Páhiban. Reggel hatkor vágták le a két hízót, a feldolgozást pedig a faluház mellett felállított sátorban végezték Szabó Tibor irányításával. A gazdaköri sátor egyben egy kiváló találkozóhely is volt, mivel az egyik felében a gazdák dolgoztak, középen sütötték reggel a vért és a májat, míg az asszonyok friss étellel és forró, lágy kenyérrel várták az érdeklődőket. Pálinka, bor is került a forró tea mellé. Közben ügyes kezű asszonyok mintegy 250 töltött káposztát is készítettek a faluházban, mivel este falubálba várják a családokat.

Szabó Tibor elmondta, hogy 90 kilónyi darált hús készült, ebből úgy félmázsányi került a kolbászba. A hús egy részét, amit most nem fogyasztottak el, majd különböző rendezvényeken fogják felhasználni év közben. A gazdaköri rendezvény egyik szervezője Pecznyik Béla elnök volt, aki elmondta, hogy két üstben készült az orjaleves estére, és a közel húsz kilónyi kolbász mellett ugyanannyi hurkát is megtöltöttek. Borzák Mónika pedig hájas tésztával kedveskedik majd a disznótoros est résztvevőinek. A vacsorán nemcsak a helyiek, hanem a környékbeli baráti, rokoncsaládok is itt lesznek. Például a Kiskőrösi Gazdakör Egyesület is idelátogat, akik jó kapcsolatot építettek ki a helyiekkel. A páhi rendezvény után éppen egy héttel később pedig Kiskőrös belvárosában lesz egy hasonló rendezvény, ahová a falu gazdaköri küldöttségét várják.