– Mennyire érte meglepetésként, és miként értesült arról, hogy Ön nyerte el az Év vendéglátója díjat?

– Teljes meglepetés volt számomra, ugyanis semmit nem tudtam arról, hogy bárki is jelölt volna erre az elismerésre. Először telefonon hívtak fel, hogy nyertem egy, a kamara által alapított díjat, de azt nem mondták, hogy valójában miről van szó. Majd jött egy e-mail, amelyből kiderült, hogy a kecskeméti városházán ünnepélyes keretek között vehetem át azt a kitüntetést, amiről csak ott derült ki, hogy az nem más, mint az Év vendéglátója díj. A teljesség és a korrektség jegyében el kell mondanom, hogy ebben a kategóriában idén két díjat adott át Gaál József elnök: az egyiket nekem, a másikat pedig a kecskeméti Bakos és Társai Vendéglátó Bt. tulajdonos ügyvezetőjének, Bakos Tamásnak. A kalocsai járásból sem egyedül érkeztem, hiszen a kalocsai Kripta Istvánné népi iparművész az Év kézművese díjban részesült.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara múlt év decemberében a kecskeméti városháza dísztermében tartotta éves ünnepi közgyűlését, amelyen Kollár Gyulát, a dunapataji Tanya Bisztró tulajdonosát az Év vendéglátója 2023 díjjal tüntették ki.

Fotó: Zsiga Ferenc

– Milyen stációkat kellett bejárni ahhoz, hogy az ötletből a Tanya Bisztró megszülessen?

– Régi álmom volt egy saját étterem felépítése, üzemeltetése. Idén 9 éve kezdtük el a Tanya Bisztró megvalósítását. Hosszú keresgélés után akkor találtam meg a számomra legmegfelelőbb helyet itt a faluban, annak is a Harta felőli szélén, a 51. számú út mellett. Fontos volt a terület nagysága, mert az átmenő forgalomra építve megfelelő nagyságú parkolóhelyre is szükség volt. A Tanya Bisztrót jellemző, kicsit modernizált tanyadizájn is akkor született. Valójában egy rusztikus kivitelű, mégis modern étteremről beszélünk, ami azért kapta a Tanya Bisztró nevet, mert a tanya a hazai, a bisztró a külföldi vendégek számára közvetíti, hogy itt a hamburgertől kezdve a legkülönbözőbb ételekig mindent meg lehet találni. Azonban nemcsak a modern konyhatechnikával felszerelt étterem működik itt, hanem egy önálló épületben a büfé, egyben üzlet is, amelyben a legkülönbözőbb kézműves, minőségi élelmiszerek kaphatók, de reggelit és gyorsételeket, meleg italokat is kínálunk. A kisgyermekes családokra gondolva kialakítottunk egy játszóteret és egy állatsimogatót, ahol a gyerekek az állatokat meg tudják simogatni, etetni, hogy ezzel is egy kis betekintést nyerjenek a falusi életbe.

– Kikből tevődik össze a bisztró vendégköre?

– Mint mondtam, egy fontos útvonal mentén épült fel a Tanya Bisztró, így a vendégek túlnyomó többségét az átutazók, a Dunapataj-Szelidre tartók teszik ki, de természetesen helyiek és a környező településeken élők is betérnek hozzánk. Törzsvendégeink jellemzően 50 kilométeres körzetből érkeznek, ennek ellenére nem ritka, hogy a híres dunapataji pacalért baráti társaságok nagyobb távolságról is útra kelnek. Néhányan 100 kilométernél is távolabbról jönnek csak azért, hogy a híres Gyimesi-féle pacalt kanalazzák, és még visznek is belőle. Vannak, akik a csülkös, vagy a velős pacalt szeretik, ahogy mondják, ezért akár a világ végére is elmennének. Örömmel mondhatom, télen-nyáron stabil vendégköre van az éttermünknek.

– Ki főzi a pacalt? Kollár Gyula vagy a munkatársai? Ki felügyeli, hogy a tradíciók érvényesüljenek?

– Kollár Gyula és a munkatársai. Van egy fix receptúránk, amelyhez megvan a nyersanyag hányad, a hagyma, só, a paprika mennyisége. Nincs ebben nagy ördöngösség, hiszen Dunapatajon hosszú évtizedekre visszanyúló hagyománya van a pacalfőzésnek. A családoknál ugyanúgy főzik, készítik, mint ahogy mi, a Gyimesi-féle receptúra a zsinórmérték. Ettől ki-ki szájíze szerint csak kicsit tér el. A pacal nálunk, a nagyközségben nemcsak ünnepnapokon, hanem gyakran hétköznapokon is az asztalra kerül. A község idén 60 éves szülöttjeként, pacalt szerető dunapatajiként volt időm és alkalmam, hogy a pacalfőzés rejtelmeit elsajátítsam.

– A pacal mellett mely ételek a legfelkapottabbak?

– Étlapunk fő vázát a magyaros jellegű, egytálételek alkotják, amelyet ugyan a pacal vezet, de a marhapofa pörkölt, a birkapörkölt, a töltött káposzta, a gulyások is kedvelt ételek. Megtalálhatók még az étlapon a frissensültek, sertés-, csirke-, akár grill ételek, vagy a modernebb konyhatechnológiával készült étkek, tehát széles skálán mozog a kínálatunk. Nagy hangsúlyt fektetünk az idényjellegű, hazai nyersanyagokra, most például hamarosan érkezik a medvehagyma, de a friss saláták mellett szezonálisan például spárgát is kínálunk a vendégeinknek.

– Érkezésünkkor azt láttuk, hogy pacalevő verseny (Tripla Pacal Challenge) lesz a Tanya Bisztróban. Pontosan mit jelent ez?

– A közösségi médiában van egy csoportunk, ahol minden a pacalról szól. Onnan jött az ötlet, hogy rendezzünk egy pacalevő versenyt. Ennek az első fordulójára 34 fő nevezett be, köztük egy hölgy. A kiírás szerint 3 adag pacalt (3x45 dkg), 2 szelet kenyeret és 1 liter bármilyen italt fél óra alatt kell elfogyasztani. Aki ezt teljesíteni tudja, az a vendégünk volt, nem kell kifizetnie az elfogyasztott ételt. Aki nem bír az adaggal, az természetesen kifizeti és elcsomagoljuk a megmaradt mennyiséget. Izgalommal várjuk mi is, hányan tudják majd ezt a nem mindennapi feladatot teljesíteni. A mondott adagot legrövidebb idő alatt elfogyasztó személy a Pacalevő mester címről elismerő oklevelet kap, amit Dusnoki Csaba polgármesterétől vehet át. A verseny azért nem akármilyen embereket kíván, ugyanis 2 adag pacalt egy időben már többen elfogyasztottak nálunk. A mostani három adag azért már embert próbáló kihívás. A tripla adagot legrövidebb idő alatt elfogyasztó versenyzőnek az oklevél mellé egy Tanya Bisztrós baseball sapka jár, és a győztes fotója fölkerül az étterem dicsőség falára.