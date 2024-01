Az egyház előírásai szerint ez kötelező ünnep, ezért is zsúfolásig megtelt a hatalmas templom. − Január hatodikán, Urunk megjelenésének ünnepén gyűltünk ma össze. Jézusban elfogadjuk hogy ő Isten – e szavakkal kezdte szentbeszédét a főpap.

A továbbiakban arról beszélt, hogy mit jelentett a keleti egyházban (a keleti egyházban a január 6-ai epifánia (úrjelenés) a húsvéti ünnepkör mellett a liturgikus év legősibb ünnepei közé tartozik), és mit jelent ma a vízkereszt. Elmélkedett a megszentelt víz tisztító erejéről is.

Kiemelte: a keresztény ember a templomba belépve meghinti magát az ajtónál elhelyezett szenteltvíztartóból a vízzel, ezzel jelképezve, hogy bűnbánóan, megtisztult lélekkel érkezik. A szertartás végén megismétli ugyanezt, hogy a víz lelki feltöltődést adjon számára még akkor is, ha csupán egyetlen fohászra tért be – mondotta a metropolita. Sajnálatosnak nevezte, hogy annak ellenére, hogy soha ennyi megkeresztelt ember nem volt még a világban, rengeteg a közömbös is.