Varga Ferencné polgármester elmondta, hogy a Kiskun Emlékhely, valamint a Gy. Szabó Béla Képtár és Könyvtár korszerűsítésére több mint 85 millió forintot fordíthatnak. Vörös Tibor műszaki ellenőr beszámolt arról, hogy a munkaterületet átvette a kivitelező és megkezdődtek a bontási munkálatok a képtár épületében, amelyen a homlokzati nyílásárókat is kicserélik. Varga Ferencné azt is örömmel közölte, hogy egy fogorvosi rendelő kialakítását is elkezdhetik és reményeik szerint újra lesz majd fogorvosi szakellátás Szankon.