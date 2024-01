Ha már lúd, legyen kövér. Az iskola is nyert energetikai felújításra kilencmillió forintot. Takácsné Stalter Judit polgármester hírporálunknak elmondta: a két intézmény napelemes és hőszivattyús rendszerének a további bővítésére kapták a pénzt, illetve energiatakarékos LED-ekre történő áttérésre. Az óvodába három légkondicionáló berendezést is beépítenek. Kérdésünkre megjegyezte: az idősek otthonában is ki kellene építeni a napelemes rendszert, mivel a zöld energia felhasználásával jóval olcsóbban lehetne fűteni. Ebben az intézményben nem lehet spórolni, az idős embereknek mindig biztosítani kell a megfelelő hőmérsékletet. Abban bízik, hogy erre a jövőben lehetőség nyílik.