Különleges akadálypályák és fegyverhasználat is volt a Mogyoródon rendezett katonai versenyen. A megmérettetés során több állomáson kellett időre és pontosságra végrehajtani egyedi feladatokat. Akadálypályák és a fegyverek kapták a főszerepet a ZEN Rendészeti Sportegyesület versenyén. Az egyesület alapvető fegyverkultúra oktatásával biztosítja, hogy a honvédelem iránt elkötelezettséget érző fiatalok, rendelkezzenek a fegyveres erők tagjának az egyik legfontosabb kompetenciájával, a biztonságos fegyverkezeléssel, az öt versenynapból álló esemény is ezt a célt szolgálta.

A szervezők az összes olyan fizikai és mentális felkészülésre alkalmas elemet, mozgásformát, gyakorlatot és feladatot beillesztették a versenybe, amire egy katonának készülő diáknak szüksége lehet. A lövészet mellett az akadálypályák, terheléses, önvédelmi jellegű feladatok, kézigránátdobás, íjászat, különböző eszközök dobás technikája, társmenekítés és támadáselhárítás is szerepelt a versenyszámok között. Egyéni és csapatversenyben is összemérték tudásukat a résztvevő kadétok, a gyakorlati feladatok során a gyorsaság mellett a pontos és életszerű feladat végrehajtás is fontos szempont volt a feladatok teljesítése során.

Archív-felvétel

Fotó: Pozsgai Ákos

A verseny összesített eredményhirdetése a napokban lesz, annyit azonban már közreadott a halasi Dékáni Árpád Technikum, hogy kadétjaik egyéni és csapatversenyben is a második helyen végeztek.