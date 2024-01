– A közösségi portálon, 2022-ben létrehozott csoportom adta az ötletet. A Fogd és vidd ingyen ma már több mint kétezer tagot számlál, ahol nagyon sok önzetlen és adakozó ember van egy helyen. Amikor elhatároztam, hogy elindítom a szervezést, akkor jutott tudomásomra, hogy Pásztor Csilla, a helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa szokta ezt a gyűjtést minden évben szervezni, így felkerestem, és összefogva, közösen folytattuk tovább. Miután kiírtam a cipősdoboz akció tervünket, Tóth Fanni azonnal írt nekem, hogy szeretne több információt, majd rögtön csatlakozott a kezdeményezéshez. Ezután a gyűjtés legaktívabb tagjaként tevékenykedett, mivel én külföldi tartózkodásom miatt csak kevés emberrel tudtam kapcsolatba lépni – mondta el hírportálunk érdeklődésére Langó Tímea.

A személyre szabott ajándékdobozokat, melyekbe ruhanemű, tanszer, játékok, tartós élelmiszer került, Langó Tímea és Tóth Fanni vitte el az óvodától, a családsegítőtől és a védőnőtől kapott lista alapján a családoknak.

– Az összefogás ismét meghozta az eredményét, reméljük, hogy szebbé tettük az ünnepeket. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien adakoztatok. Remélem, hogy sikerünkön felbuzdulva idén a környező településeken is lesznek vállalkozó kedvű szervezők, és így még több családnak lesz szép karácsonya. Sajnos egyre több a nehéz helyzetben lévő ember. Az év nem csak ezen szakában kellene támogatni őket, hanem mindig. Sok apró kedvesség, emlékezés, ajándék is segítség számukra. Az én munkám is azért szép, mert látom a gyermekszemeket mosolyogni, hacsak kicsivel is, de hozzájárultam mindehez – tette hozzá Pásztor Csilla, a családsegítő szolgálat munkatársa.