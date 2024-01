Az elmúlt három évben szervezett hét jótékonysági sütivásáron mintegy 20 millió forint adomány gyűlt össze, amivel nyolc gyermek gyógyíttatásához és életkörülményeik javításához járultak hozzá a félegyháziak és a környékben élők. Maja és Márió családját több mint hárommillió forinttal támogatták. A sütivásár mellett több jótékonysági akció is indult a megsegítésükre.

Fülöp Alexandrával, a gyerekek édesanyjával csak telefonon tudnunk beszélni. Elővigyázatosságból nem mentünk fel a lakásukra, nehogy valamilyen fertőző betegséget vigyünk az éppen gyógyulóban lévő kislány otthonába. A telefoninterjút összehozni sem volt egyszerű, hiszen az anyuka minden idejét leköti a Majácska gondozása, egyébként is folyton úton vannak a kórház és az otthonuk között.

A háromgyermekes édesanya, Fülöp Alexandra elmondta, legkisebb gyermeke, Maja három kemoterápiás kezelésen van túl, a negyediket január 23-án kapja. Ha ezen túl lesz, akkor egy MR-vizsgálatra kerül sor, ami kimutatja, hogy eltűnt-e a tumor. Ha igen, akkor nincs további kezelés, ha nem tűnik el, akkor további kemoterápiára vagy pedig még egy műtétre lesz szükség. Az édesanya azt is elárulta, hogy a kislány nagyon rosszul viseli a betegséggel járó sok vizsgálatot és vérvételt. Annak örül, hogy tud már járni, de a tűszúrásoktól nagyon fél, fáj neki és emiatt sokat sír.

Az édesanya azt is elmondta, március 6-án lesz nagyobbik fia, Márió gerincműtétje, amit novemberben Maja műtétje miatt halasztottak el. Márió veleszületett izombetegségben szenved, egészen kiskora óta kerekesszékhez kötött. Két éve éjszakánként lélegeztető géppel alszik. Betegsége nem gyógyítható, csak stabilizálható. A műtét után várhatóan két hetet lesznek kórházban, utána hat hétig otthoni lábadozás, majd három hét rehabilitáció vár Márióra. Ezzel a műtéttel a súlyos gerincferdülését teszik rendbe, hiszen már olyan mértékű a fiú gerincének deformitása, hogy fájdalmai vannak miatta. A műtét után megszűnnek ezek a fájdalmak, sokkal magasabb és egyenesebb lesz Márió, amit már nagyon vár. Bár fél egy kicsit a műtéttől, de örül annak, hogy végre túl esik a beavatkozáson – sorolta az anyuka.

A szülőket nagyon megviseli a két gyermek betegsége, nagyon feszült a helyzet.

– Mindig arra törekszünk, hogy mindenkinek jó legyen, de nehéz kézben tartani a dolgokat, főleg úgy, hogy szinte senkire sem számíthatunk

– panaszolta Alexandra, akitől azt is megtudtuk, hogy a középső gyermeket, a négyéves Patrikot is megviseli a két testvér betegsége. Hetek óta hasfájásra panaszkodik, valószínű, hogy ételallergiás, de még vizsgálják. Az is bántja, hogy nem járhat óvodába, nehogy a közösségből valamilyen betegséget hazavigyen.

A rövid beszélgetésből azt is megtudtuk, a napokban sikerült megvásárolniuk a vágyott családi autót, egy hétszemélyes Citorent, amit egyelőre azonban nem tudnak használni, hiszen Alexandra most tanul vezetni. (Mint arról beszámoltunk, a jogosítvány megszerzésének költségeit a Süveges Autósiskola és a Dél-100 Kft. közösen finanszírozza, ezzel is támogatva a nehéz helyzetbe jutott családot.) Alexandra reméli, mielőbb sikerül levizsgáznia, nagy szüksége lenne ugyanis a jogosítványra, mert nagyon sokat kell Budapestre utazniuk. Hozzátette, a családi autót azért vették meg még a jogosítvány megszerzése előtt, mert abban reménykednek, hogy találnak egy sofőrt, aki rendszeresen segít nekik az ingázásban és felviszi őket Budapestre, így valószínűleg olcsóbban jönnének ki, mint eddig – foglalta össze jelenlegi helyzetüket az anyuka.