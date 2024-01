Felháborodtak a bajaiak és nemcsak a helyi lakosok, hanem a turisták is, akik eddig nagy számban látogattak a városba a nyári rendezvényre, idén inkább másik célpontot választanak, ha bevezetik a változtatásokat.

A város összes szabadtéri rendezvényét korábban egy hat főből álló rendezvényszervező részleg szervezte, a januári kolbászfesztiváltól a karácsonyi vásárig bezárólag, így a halfőző fesztivált is. Dobos Edit – aki egyik ügyvezető helyettese is volt a Baja Marketing Kft.-nek – vezetéséve kiváló, magas szintű szakmai munkát végeztek. Nem véletlen nyerte el a Kiváló Gasztronómiai Fesztivál minősítést és kapott gyémánt marketing díjat.

A rendezvény költségeit teljes mértékben szponzori bevételekből, területbérleti díjakból, pályázatokból fedezték. Városi támogatásra ehhez a rendezvényhez nem volt szükség. Minden éveben nyereséggel tudták zárni a fesztivált – tudtuk meg Bócsa Barnabástól, a Baja Marketing Kft. akkori igazgatójától.

– Amikor mi 2008-ban átvettük a bajai halfőző népünnepély szervezését a József Attila Művelődési Központtól, amit kitaláltak a város 300 éves fennállásának évfordulójára a megálmodói, azt továbbvittük. Nem rúgtuk fel a hagyományait, és legjobb tudásunk szerint a kor kihívásaihoz igazítva óvatosan, lépésről lépésre fejlesztettük. Ez a rendezvény mindig egy gasztro-kulturális fesztivál volt, ahol a Petőfi-sziget és a Szentháromság tér között folyamatos volt az átjárás. Ha fent véget ért egy koncert, a tömeg indult egy másik koncert helyszínre – mondta.

– A Bajai Halfőző Fesztivál csütörtökön óriási néptáncgálával indult, nyolc-tíz táncegyüttes szereplésével szerveztük meg a Felső-Bácskai Néptáncgálát. Az estet mindig egy nagyzenekar fellépése zárta. Volt, hogy a Csík zenekar, Boban Markovic vagy más nemzetközi hírű zenekarok léptek fel. A többi nap is minden este tömegeket vonzó koncerteket tartottunk, nem véletlen, hogy a négy nap alatt közel százezer látogatónk volt. Nagyon népszerű volt a Népek udvarában tartott zenés-táncos rendezvény, sokezren ropták a táncot több estén át. Viszont ha valaki vasárnap nyolc óra körül elment kávézni a városba, nem látta a rendezvény nyomait. Ki volt minden takarítva, s ez így volt 2019-ig, több mint 20 éven keresztül. Ezen kívül nagy hangsúlyt fektettünk a biztonságra, amit a jogszabályok elő is írtak a kiemelt nagyrendezvények esetén. Ehhez külön biztonsági tervet kellett készíteni, amelyet a hatóságok szigorúan ellenőriztek. Ehhez kellett egy profi rendezvényszervező csapat – sorolta az igazgató.

Bócsa Barnabás kiemelte: elvárás volt egy ilyen rendezvénynél, hogy minél több saját bevételt produkáljanak és kevés közpénzt fölhasználni. Sikerült megvalósítani.

– Köszönet a támogatóknak, a szponzoroknak, mert a szponzori díjakból, a város vállalkozóinak támogatásából, reklámbevételekből, a területi bérleti díjakból, pályázati támogatásokból fedezni lehetett a kiadásokat. Nagy öröm volt együtt dolgozni a bajai vállalkozókkal, vendéglátókkal, kézművesekkel, egyéb árusokkal, akik hosszú éveken át biztosították a rendezvény ilyen jellegű szolgáltatásait. Mindig pályáztunk, a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatokon többször nyertünk támogatást a rendezvény megrendezésére. A különböző italnagykerek és termékszponzorok támogatásai szintén növelték a bevételeinket, amiből a költségvetés teljes mértékben fenntartható volt. Nem kellett városi támogatást kérnünk, közpénzt felhasználnunk. Ezekből a saját bevételeinkből finanszírozni tudtuk minden évben a rendezvényt, sőt, legtöbb évben nyereséggel sikerült zárni. A rendezvény megszervezésére 2019-ben 56 millió forintot fordítottunk, a bevétel 61 millió forint volt. A rendezvény üzleti tervét mindig a várható bevételek arányában terveztük meg.

– A szervezés során soha fel sem merült, hogy fizetőssé tegyük a rendezvényt

– emlékeztetett Bócsa Barnabás.

A jelenlegi szervező cég tulajdonképpen egyetlen időpontban szeretne két rendezvényt tartani: egyrészről a hagyományos halászléfőzést, másrészről egy zenei fesztivált. A tervekből ez látszik. Korábban mind a Petőfi-sziget, mind a Szentháromság tér is tele volt a fesztiválra kilátogató turistákkal, lakosokkal.

– Ahogy korábban említettem, ez egy rendezvény volt. Ha ez így marad, vagy még jobban elkülönül, akkor a tér ki fog ürülni, a halászléfőző fesztivál elsorvad, tekintve, hogy a halfőzők szerettek a Petőfi-szigeten, az árnyas fák alatt is halat főzni, egyre többen választották azt a helyszínt. Amikor 2022-ben újra megrendezték 2019 után, a változtatás visszavágta a jelentkezők számát. Újításként bevezették, hogy csak a Szentháromság téren legyen a halfőzés. Nem mindenki fogadta el az új helyszínt, az új helyet – tette hozzá.

– Tavaly azt láthattuk a Szentháromság téren, hogy a kihelyezett 400 asztal felén nem főztek.

Így ez a rendezvény el fog sorvadni. A szervező cég profiljába az illik, amit a Petőfi-szigeten is csinál, a DJ fesztivál, zenei fesztivál. Véleményem szerint ezt egy külön, másik időpontban kellene tartani, s az lehetne akár belépődíjas, profitorientált rendezvény. Az évben van 362 nap a háromnapos halfőző fesztiválon kívül, lehet találni két-három olyan napot, amikor egy teljesen különálló zenei fesztivált felépítenek a szervezők. A nagy múlttal rendelkező Bajai Halfőző Fesztivált nem adhatja ki a város. S jelenleg azt látjuk, fizetőssé tették. Novemberben megkötötték a szerződést a szervező céggel, nem tudom, volt-e belépődíjakról szó. A szerződés ilyet nem tartalmaz. Akkor kellett volna tisztázni, hogy lehet-e belépőt kérni vagy sem. Ha a városvezetés nem tudott arról, hogy ilyen szándéka van a vállalkozónak, akkor ez óriási hiba – fogalmazott Bócsa Barnabás, a Baja Marketing Kft. volt igazgatója.

A Bajai Halfőző Fesztivál brandje hosszú éveken keresztül, 1996-tól épült fel, s vált nemzetközi hírűvé.

Szerinte ezt átalakítani, kiszervezni, fizetőssé tenni hiba.

– Mellette, ha van ilyen igény, nagyszerű lenne, ha Baján rendeznének fiatalokat megszólító zenei fesztivált, ezzel bővülne a kínálat, s ez a turizmusnak is jót tenne. Nincs a városnak ilyen rendezvénye, s ezt Szajkó Dávid és csapata képes is megvalósítani, régóta ismerem őket – mondta Bócsa Barnabás.

– Ami ilyen hosszú ideig sikerre vitte a rendezvényt és világhírűvé tette az a halászlé mellett, az a bajaiak vendégszeretete, a hagyományok éltetése volt, és az a hangulat, amivel Baján kívül kevés helyen találkozunk. Nem tudunk olyanról, hogy egy időben azonos recept alapján több száz bográcsban főznének több mint húsz év óta – tette hozzá.

– Köszönet a megálmodóknak, azoknak, akik előttünk is több mint tíz évig szervezték, mert mi olyan rendezvényt vettünk át, amire lehetett építeni, alapozni hosszú távon. Mi folytattuk is a hagyományt, azt gondolom, hogy nem is vallottunk szégyent ebben a munkában. Ami most történik a fesztivál körül, az méltatlan ahhoz, amit kezdetben megálmodtak a szervezők – zárta gondolatait Bócsa Barnabás.