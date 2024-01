A közleményben olvasható, hogy Dobai Péter Miskolcon született. A Debreceni Egyetemen szerzett 2002-ben gyógyszerész végzettséget, majd Miskolcon a B.-A.-Z. Megyei Kórházban kezdte karrierjét. Munkája mellett gyógyszerész-közgazdász szakvizsgát és hatástan szakvizsgát is szerzett. 2008-tól a miskolci B.-A.-Z. Megyei Kórház alkalmazott gyógyszerészeként − főleg onkológiai területen − dolgozott, majd 2009-ben az intézmény főgyógyszerésze lett. Ezt követően a Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet főgyógyszerészeként dolgozott. 2015-ben kórház-klinikai szakgyógyszerész szakvizsgát szerzett.

A főgyógyszerész elmondta, hogy a korábbi munkahelyein szerzett tapasztalatait szeretné felhasználni az intézeti és a vényforgalmas gyógyszertár irányítás során. Dobai Péter az osztály fő tevékenységéről elmondta, hogy az elmúlt években a gyógyszerészek szakmai feladatai központi intézkedések, szabályozások miatt nagy mértékben megváltoztak. Az alapfeladataik a gyógyszerek és fertőtlenítőszerek beszerzése, illetve a gyerekosztály és több más osztály számára készítik a különböző magisztrális gyógyszereket – kenőcsöket, oldatokat, porokat, kapszulákat –, így bizonyos drága gyári készítményt saját maguk állítunk elő.

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház

Szaktevékenységük a vényforgalmas patika üzemeltetése, de gyógyszerészek felügyelete mellett készülnek a citosztatikus keverékinfúziók az onkológiai betegek kezeléséhez. Ezt a két szaktevékenyéget szeretnék a jövőben kiegészíteni a betegre szabott gyógyszereléssel és az osztályokon történő betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadással, amihez gyógyszercsomagoló automata beszerzése is szükséges lesz.

Korábban részt vett egy ilyen projektben a B.-A.-Z. Megyei Kórházban, melynek egyik legfontosabb eleme, hogy minden beteg gyógyszerelése pontosan, a folyamatos változásokat követve legyen rögzítve az orvosi rendszerben. Ehhez azonban megfelelő humánerőforrás szükséges, és itt jön képbe az osztályos gyógyszerészek szerepe. A jövőbeli céljuk, hogy a betegek előre becsomagolva kapják meg a kezelésükhöz szükséges gyógyszereiket az osztályon. Ilyen rendszer jelenleg már több kórházban is működik Magyarországon.

A kórház másik két telephelyén, Kalocsán és Kiskunfélegyházán is Dobai Péter látja el a szakmai felügyeletet. Kiskunfélegyházát Kecskemétről látják el központilag gyógyszerekkel, míg Kalocsán az infrastruktúra és távolság miatt önállóan rendelik a gyógyszereket a felügyeletük mellett, ahol szintén működik vényforgalmas gyógyszertár is. A jövőbeni cél viszont ezen a két telephelyen is hasonló, betegre szabott gyógyszerelés és a betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás megteremtése és kialakítása – mondta a szakember.

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház

Hozzátette, hogy a Borostyán Patika elköltöztetése az új helyre nemcsak a forgalom növelésének céljából történt, de fontosnak tartja, hogy a betegek számára könnyen elérhető, megközelíthető legyen. – Egy vényforgalmas patika nemcsak bevételi forrás a kórháznak, hanem a betegellátás irányában egy komplex szolgáltatás része – mondta a főgyógyszerész, akinek másik fontos célja, hogy segítve az orvosok munkáját, a gyógyszerészek az osztályok életének szerves részei legyenek.

Szeretné, ha a kórház-klinikai szakvizsgával rendelkező kollégái részt vennének az osztályok mindennapi munkájában. Segíteni szeretnék, hogy még optimálisabb terápiát tudjanak alkalmazni a betegeknél, és kikérdezik a betegeket az aktuális gyógyszereikkel kapcsolatosan, kiszűrik például a nem kívánt gyógyszer mellékhatásokat és a megfelelő szakmai információkkal, tanácsokkal látják el a betegeket. Jelenleg az Ortopédiai Osztályra járnak fel kollégái és segítik az osztályon a betegellátást.