A pályázó önkormányzat a projekt megvalósításával célként tűzte ki a település környezeti állapotának javítását, valamint az ár-, belvíz- és helyivízkár veszélyeztetettségének csökkentését a településen áthaladó vízfolyások rendezésével, a belterületi csapadékvízelvezető árokrendszer kiépítésével és összehangolt fejlesztésével.

Az 1980-as években kialakított települési belvízelvezető rendszeren az elmúlt években több alakalommal is fejlesztések valósultak meg. A III. ütem beruházása keretében földmedrű szikkasztó árkok kialakításán és rekonstrukcióján túl, a legveszélyeztetettebb szakaszok korszerű elemekkel burkolt árkokká kerültek átépítésre. A támogatásnak köszönhetően több mint 5 kilométer hosszban történt meg a hálózat rekonstrukciója a kapcsolódó vízjogi engedélyes tervek, kiviteli tervek, műszaki leírások és vízjogi engedély alapján. A kivitelezés 2022 júliusában kezdődött meg és 2023. november 29-én fejeződött be. Az építési kivitelezésen túl szemléletformálás is történt a pályázatban. Ennek keretében az érintett lakosság megismerhette a pályázatot, továbbá tájékozódhatott a vízvisszatartás fontosságáról és az elkészült belvízrendszer fenntartásáról. A szemléletformálás keretében az érdeklődők részére tájékoztató füzeteket és brosúrákat osztottak ki, továbbá a beruházással érintett Gróf Széchenyi István utcában fasortelepítés is megvalósult.