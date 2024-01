Kiskunhalas 13 perce

Bármennyire is csábító, egyelőre életveszélyes a befagyott tavak jegére lépni

A tiltás ellenére is vannak, akik rá merészkednek a befagyott tó jegére a halasi Sóstón is, ahol a vakmerőbbek a parttól beljebb is korcsolyáznak. Pedig nemcsak tilos és szabálysértési eljárás keretében akár kétszázezer forintig is büntethető, hanem életveszélyes is az alig 4-5 centiméter vastagságú jégre lépni jelenleg.

Pozsgai Ákos

Sokan merészkednek a vékony jégre Fotó: Pozsgai Ákos

Sokakat csábít az egybefüggő jégmező a kiskunhalasi Sóstó partjára is, ahol az elmúlt napok hideg időjárásának köszönhetően a legtöbben napnyugta idején csodálják a bíbor-vörösben úszó befagyott tavat. A bátrabbak a part közelében biztonságosnak tűnő jégre merészkednek, csúszkálnak, a kutyáikkal játszanak, a vakmerőbbek azonban a tó közepe felé is bemerészkednek korcsolyázni, hiába nem elég vastag még a jég ahhoz, hogy biztonsággal rá lehessen menni. A parton alig 4-5 centiméter vastag a jég, ami bármennyire is szép és csábító, tilos és életveszélyes rálépni. A sportolásra alkalmas jégvastagság – legalább 10-12 centiméter – eléréséhez egy-két hét és folyamatosan mínusz 10 Celsius-fok alatti hőmérséklet szükséges a szakemberek szerint. Az időjárás előrejelzés szerint ugyan hamarosan újabb hidegfront érkezik, azonban várhatóan még ez sem lesz elég ahhoz, hogy megfelelő vastagságúra hízzon a tavakon a jég ahhoz, hogy biztonsággal rá lehessen menni. A parton alig 4-5 centiméter vastag a jég

Fotó: Pozsgai Ákos – „Nagyon óvatosan, nem csak csúszik, merül is” – írta a Fülöp Róbert Kiskunhalas polgármestere közösségi oldalán az egyik hozzászóló, a városvezető pedig arra figyelmeztet, hogy egyelőre „mindent a szemnek, semmit a korcsolyának”. A jégen tartózkodás szabályainak a betartását a rendőrök, a közterület-felügyelők és a halőrök ellenőrizhetik, a figyelmeztetés mellett, ismételt elkövetés esetén akár 90 ezer forintig terjedő helyszíni bírság, vagy szabálysértési eljárás keretében akár 200 ezer forint pénzbírság is kiszabható.

