Az étel egy részét a Bajai Közterület-Felügyelet munkatársai a külterületeken élőkhöz is eljuttatták. A jótékonysági étel az Elizabeth Hotel konyháján készült ezen a héten is. Az ételosztás főszervezője dr. Zöld László Csabáné és a Szent Antal plébánia karitász csoportja közel három évtizede. A Sándorfi család adományának köszönhetően gyümölcsöt is osztottak a megjelenteknek. Toldi Norbert atya, a Belvárosi plébánia káplánja megáldotta az ételcsomagokat. Jótékonysági ételosztást legközelebb január 24-én szerdán tartanak a szokott helyen és időben.