A bajai önkormányzat kiszervezte a bajaiak legnagyobb ünnepét a Bajai Halászléfőző Fesztivál megrendezését a tavalyi évben. A szervezővel kötött szerződésben semmilyen kikötés nincs arra vonatkozólag, hogy kérhetnek-e belépőt a 27 éves múlttal rendelkező városi rendezvényen. A szervező az óriási látogatottságra hivatkozva, valamint a nagy kiadások fedezésére belépőket határozott meg 1500-9900 forint között.

A Bajai Halfőző Fesztiválra, a helyiek számára tervezett ingyenes jegyekről tájékoztatta a médiát Hajdú Miklós alpolgármester hétfőn.

Hajdú Miklós alpolgármester

Fotó: Márton Anna

A fesztivál rendezésében változtatást vezettek be az elmúlt évben, a Szentháromság téren főzték a halászlevet, de az alpolgármester hangsúlyozta: a korábban már érzékelhető változás következett be, hogy a népünnepély része a bajaiak számára szervezett hagyományos halfőző ünnepély, a Szentháromság térre koncentrálódott. Az is érzékelhető volt, hogy az itt biztosított 500 asztal bőven elegendő volt, a felmerült igények kielégítésére.

A fesztivál része a Petőfi-szigetre koncentrálódott az egyéb programokkal. Az alpolgármester tájékoztatott arról, hogy a Bajai Halászléfőző Fesztivál szigorúbb tűzrendészeti, katasztrófavédelmi előírás alkalmazását teszi kötelezővé. Hangsúlyozta, hogy a szervező cég pályázaton nyerte el a fesztivál rendezését. A fellépők neveit még nem tudják nyilvánosságra hozni. A zenészekkel szigorú szerződéseket kötött a szervező, a megállapodások ezt szabályozzák.

− Racionálisnak tekinthető a szervező ötlete miszerint belépő díjat kér a fesztiválra érkezőktől − erősítette meg Hajdú Miklós a tájékoztató során. Jelezte, hogy ilyen a városban még nem volt. A halfőző fesztiválra a napijegy 1500 forint, ami tartalmazza a 400 forintos repohár biztosítását is. A háromnapos bérlet háromezer forint. Újszerű a konstrukcióban az is, hogy repülőjegyeket vezet be a szervező, azaz, ahogy közeledik az időpont, a jegyek ára növekszik.

A napijegy ára is jelentősen megdrágulhat, mint ahogy a háromnapos bérlet is jelentősen megemelkedhet egy bizonyos időponton túl. A bajai lakóhellyel rendelkező személyek részére, a háromnapos bérlet 2000 forint lenne, tízezer bérlet erejéig az önkormányzat kifizetné ezt az összeget.

A városi költségvetésnek tehát 14,9 millió forintba, valamint a bérletvásárlással további 20 millióba kerülne az idei halfőző fesztivál. Hajdú Miklós reméli, hogy a képviselő testület ezt a lépést támogatni fogja.