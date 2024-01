Ezzel kapcsolatban küldték el hírportálunknak felhívásukat, amelyet a közösségi oldalukon is közzé tettek: „A bajai Fidesz-KDNP képviselőcsoport munkája során mindig a bajaiak visszajelzéseit vette alapul, amelyet ezúton is köszönünk mindenkinek, aki problémáival, észrevételeivel, jobbító szándékú javaslataival felkeresett minket az elmúlt években. Az előttünk álló feladatokhoz is elengedhetetlennek tartjuk, hogy megkérdezzük a lakosságot arról, hogy hogyan képzelik el a város jövőjét. A következő néhány hétben arra a kérdésre keressük a választ, hogy Önök hogyan látják a városunk előtt álló évtizedet? Minden bajai elmondhatja a véleményét azokról a kérdésekről, melyek alapvetően meghatározzák településünk jövőjét! Dolgozzuk ki közösen a Bajaiak Programját! A kérdőíveket és az akcióhoz kapcsolódó információkat megtalálják a postaládájukban. Az ívek leadhatóak személyesen a Választókerületi Irodában (6500 Baja, Vörösmarty utca 14.). Amennyiben további kérdése adódik, vagy szeretné, hogy személyesen vegyük át a kitöltött ívet, kérjük, hívja a +3670/6321595-ös telefonszámot. E-mail: [email protected]. Mondja el Ön is a véleményét! Hajrá Baja!”