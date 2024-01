Dr. Fülöp Tamás rektor elmondta, hogy kevesebb mint egy hónap van a felvételi eljárás végéig, és a rendezvénnyel a novemberi eseményre kívántak némileg ráerősíteni, és lehetőséget biztosítani arra, hogy feltegyék kérdéseiket a képzésekkel kapcsolatban a felvételizők. A téli nyílt nap azoknak is lehetőség az egyetemi kínálat megismerésére, akik esetleg nem tudtak eljutni a novemberi alkalomra, és a standokon számos duális partnerrel is megismerkedhettek a leendő hallgatók. Fülöp Tamás elmondta, hogy a karok és szakok mellett a sportközpontot, és a hallgatói szolgáltatásokat ellátó központot is megtekinthették a fiatalok.

A rektor szót ejtett a múlt héten Budapesten megrendezett, az egyetem szempontjából nagyon eredményes Educatio kiállításról is.

Mint fogalmazott, hatalmas érdeklődést mutattak a továbbtanulni vágyók az egyetem standja iránt.

Dr. Palkovics András, a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar dékánja elmondta, hogy a kar erőssége hallgatóközpontúság és a gyakorlatorientáció, ami garantálja, hogy magas szintű tudást szerezhetnek azok a hallgatók, akik náluk kezdik meg tanulmányaikat. Kiemelte még, hogy egy viszonylag kis karról van szó, ami garantálja, hogy sokkal több idő jut egy hallgatóra, mint egy nagy tudományegyetemen, ahol több százan ülnek a padokban. Viszont meg kell jegyezni, hogy sokszoros a kar hallgatói létszáma, mint ami bármikor is volt Kecskeméten a kertészeti képzés elmúlt 55 évében. Ez jelentős sikerként értékelhető, hiszen ez a szakok növekvő népszerűségéről árulkodik.

A dékán hangsúlyozta, hogy bemutatókerttel is rendelkezik a kar, mégpedig a város szívében, a Vacsiközben, így nem egy városszéli telepre kel kimenni gyakorlatra. Az egyetem tangazdasága pedig a repülőtér mellett működik. Önálló talajtani laborban is folynak kutatások, és a GAMF Karon is csináltak egy bemutatókertet.