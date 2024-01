Vörös Szilárd polgármester az elmúlt év fejlesztéseiről és a jelenlegi munkákról is beszámolt hírportálunknak. Elmondta, hogy a legnagyobb fejlesztés a településen a közel 6 milliárd forintos szennyvízberuházás, ami jelenleg is tart. Ezen kívül beszámolt útfelújításról, a hivatal épületének energetikai korszerűsítéséről, és a játszótér közel 160 millió forintos fejlesztéséről. A polgármester a mezőgazdasági cégek lehetetlen helyzetére is felhívta a figyelmet, amely az ukrán gabona miatt alakult ki.

Kifosztás bűntette miatt emelt vádat a Kiskunfélegyházi Járási Ügyészség azzal a különös, többszörös visszaeső férfival szemben, aki 60 ezer forintot lopott egy férfitól, aki elaludt egy kiskunfélegyházi szórakozóhelyen – írta közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A Szaúd-Arábiában zajló Dakar-rali kamionos mezőnyében a 17. helyen ért célba a harmadik szakaszt követően a Qualisport Racing csapata.

Uszódon krónikus problémává nőtte ki magát a közvilágítás egyes szakaszon, minden átmenet nélküli megszűnése, az önkormányzat és a lakosság folyamatos jelzése ellenére a község egyik legfrekventáltabb részén, a Duna menti településeket összekötő út, a Szabadság utca 13-50. számú szakasza marad közvilágítás nélkül. Éppen az a településrész, ahol a buszmegálló, az üzletek, művelődési ház és a vendéglátóhely találhatók. Hasonló a helyzet a Mátyás király utca 1-42. szám közötti részén. A megszaporodott és állandósult lakossági panaszokról Bedi Gyulát, a község polgármesterét kérdeztük.

Január 4-ére virradóra az egyik kalocsai szociális intézmény ebédlőjéből ismeretlenek elvittek egy tévét. Mindezt úgy tették, hogy a fali konzolt is kitépték.

A színes és változatos, az írásos emlékek szerint közel 600 éves történelmi múltra visszatekintő, egykor önálló, Szakmár község egyik különálló településrésze, Felsőerek ma is az egyik legnépesebb egykori szállás a Kalocsai járásban.

A hideg időjárás miatt életbe léptették az úgynevezett vörös kódot, ami azt jelenti, hogy valamennyi szociális intézmény számára kötelező a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadása.

Újra harsonákkal a kezükben hirdetik az örömhírt a Sarlós Boldogasszony-templom angyalai.

Elhunyt a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium részben leomlott diákotthonának súlyos sérüléseket szenvedett, Marosvásárhelyen ápolt áldozata – közölte az Agerpres hírügynökséggel a Maros megyei klinikai sürgősségi kórház szóvivője.

Magyar járatokat is érint a németországi vasúti sztrájk, amelyet szerdán hajnali 2 órától pénteken 18 óráig tartanak – közölte a Mávinform kedden az MTI-vel.

Hagyományos újévi koncertre gyűlt össze a nagyszámú közönség január hatodikán délután a madarasi Petőfi Sándor Művelődési házban.