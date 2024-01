Lendér-Ribár Andrea a Covid-járvány következményében, a hosszan tartó betegeskedés, majd lassú gyógyulás hatására súlyos kilókkal gyarapodott, melyek egy ideig nem is zavarták, de visszatekintve belátja: egyfajta depresszióval küzdött miattuk. 2021-ben azonban elhatározta, újra régi formájában szeretné látni önmagát. Igazi sikersztori az övé, ami az újévi fogadalmak időszakában sokakat motiválhat az életmódváltásra.

Letért az úttestről és árokba borult két kisbusz Kecskemét régiójában, az M5-ös autópálya 74-es és 75-ös kilométerszelvénye között, Szeged irányába.

Mint a legtöbb ünnephez, a vízkereszthez is sok szokás kötődik. Azt sokan tudják, hogy ilyenkor, azaz január 6-án illik leszedni a karácsonyi díszeket, de azzal kevesebben vannak tisztában, hogy minek az ünnepe a vízkereszt. A témával kapcsolatban megkérdeztük Finta Józsefet, érseki helynököt, a kecskeméti főplébánia plébánosát.

Összeütközött öt gépkocsi Baja régiójában, az 55-ös főút 95-ös és 96-os kilométerszelvénye között.

Rendkívüli hírként számolt be róla az óév utolsó napján a Magyar Nemzet, hogy 52 év után távozik a trónról a dán királynő. II. Margit, december 31-én újévi beszédében váratlanul jelentette be élő adásban, hogy lemond idősebb fia, Frigyes trónörökös javára. A most 55 éves koronaherceg neve ismerősen csenghet sok kiskunhalasi számára, a trónörökös közel 26 évvel ezelőtt ugyanis magyarországi tartózkodása során egy villámlátogatás keretében Kiskunhalason is járt, ahol a határőrség lovas bázisán egy lovasbemutatót nézett meg.

Rozmárkodni várták a jeges sporttársakat a szervezők, Bajtai András és Kuti Zoltán vízkereszt napján, szombat délelőtt a fehértói tóra, ahol a szemerkélő esőben többen is megmártóztak az alig néhány fokos vízben.

A suskázás ma már a kecskemétiek számára sem ismeretlen. Pap Gizella 2023 márciusában alapította meg a Suska-kört, melyet egyre többen ismernek meg. A tíz hónap tapasztalatáról beszélgettünk az alapítóval.

A magyar férfi vízilabda-válogatott 15-11-re legyőzte szombaton a georgiai csapatot a horvátországi Európa-bajnokság B csoportjának második fordulójában.

A társasházi életműdíjjal elismert Szemerédi Imre közös képviselővel beszélgetett Vízi Zalán szerkesztő-riporter a Hír FM kecskeméti adásában.

Hódi András, a kecskeméti bringás közösség aktív tagja mesélt a kerékpározás iránti szenvedélyéről, szépségéről. Az interjú során felidézte gyermekkorát, a nyolcvanas éveket, amikor magával ragadta a bringázás.

A svéd NATO-tagság ratifikációjának időpontja attól függ, milyen gyorsan és hatékonyan halad a bizalomépítés Magyarország és Svédország között – nyilatkozta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a finn Ilta-Sanomat újságnak.