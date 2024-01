A Tisza-parti kilátótól és a Nádirigó tanösvénytől pár száz méterre található 3 szobás ház remek választás lehet a természetközelség híveinek. Nagycsaládos? Akkor is jó helyen jár, az ingatlanban még egy külön bejáratú lakrész is kialakítható, vagy a meglévő lakótér is bővíthető.

Kecskemét egésze formálódott, gazdagodott és szépült. Az 1960-70-es években épült meg sok olyan kecskeméti intézmény, mely ma is meghatározó a városkép szempontjából. Ilyen az Aranyhomok szálloda, az Alföld áruház, a művház és a megyei önkormányzat épülete is.

Az üzleti élet jótékonysági bálját rendezte meg a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BKMKIK) szombat este Kecskeméten. Akárcsak legutóbb, a mostani eseménynek is a Four Points by Sheraton Hotel és Konferenciaközpont adott helyet, amelyen csaknem kétszáz üzletember és közéleti személyiség vett részt hozzátartozóival.

Sűrű fél év elé néz az operaénekes.

A fülöpszállási határban, a Birkás Bor- és Pálinkaházban, a „Borházi esték” téli rendezvénysorozat keretében találkozhattak csütörtökön az érdeklődők a „Hazajáró” honismereti és turisztikai magazinműsor két állandó vándorával, Kenyeres Oszkárral és Jakab Sándorral. A két főszereplő kora délután érkezett Szabadszállásra, hogy a közönségtalálkozó előtt megismerhesse Petőfi és József Attila otthonát.

Szabadítsd fel a csordádban rejlő lehetőségeket! címmel a médiafogyasztási szokásokról és a digitális kultúráról esik szó dr. Virág Ágnes legújabb előadásában.

Teljes terjedelmében füstölt egy lakóház a Kelebia településhez tartozó Vasútföld tanyán vasárnap délelőtt.

Különböző kategóriákra osztva, tehetséges szakácsok találkoznak február 2. és 7. között Németországban a Messe Stuttgart területén. A szám szerint 26. IKA szakácsok olimpiáján (IKA Culinary Olympics/Olimpyade der Küche) a 8 Régió Magyar Gasztronómiai Egyesület tizenegy fős, Ságodi Márk, Kutyifa Gábor, Friedrich Antal, Paskó Csaba, Bándi Domokos, Bottyán Szilvia, Ferner Tina, Kubinyi Dániel, Pasztornyicki László, Balog Martin alkotta csapata képviselteti magát, kapitányuk, felkészítőjük Varga Károly többszörös világ-és olimpiai bajnok mesterszakács.

A KTE hivatalos honlapján jelentette be, hogy Szabó Istvánnal újra megerősítették a közös munkát, a vezetőedző szerződést hosszabbított így a tavaszi szezon rajta előtt.

A fortepan.hu fotóival múltidézésre hívjuk olvasóinkat. Mutatjuk, milyen felvételek készültek Magyarországon az 1980-as évben.

A következő napokban ezeken a helyeken adhat vért Bács-Kiskun vármegyében. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít az egészséges lakosság segítségére.

Mintegy négy hektáron égett a nádas Tass és Kunszentmiklós között, az 5205-ös út 37-es kilométere közelében vasárnap délután.

Rapavi Rebeka kiskunhalasi fotográfusnak Tű-pontos részletek címmel nyílt fotókiállítása a halasi Csipkeházban, amely a halasi csipke készítésének folyamatát mutatja be fekete-fehér fényképeken keresztül.