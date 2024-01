A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a szezonális oltások közé sorolta a koronavírus elleni vakcinákat. Így mostantól bárki foglalhat időpontot az új koronavírus elleni oltásra, azok is akik még oltatlanok és azok is, akik már korábban három, vagy több vakcinát is kaptak. Az oltás már hat hónapos kortól adható, azonban jellemzően azt az idősebb korosztály igényli.

Bősze Ádám zenetörténész volt a kecskeméti Katona József Könyvtár vendége a magyar kultúra napja alkalmából péntek este. Bősze Ádám a Dalra, magyar – A magyar nép leghíresebb dallamai címmel tartott előadást.

Sokan abbahagyták az elmúlt években a méhészkedést idehaza, leginkább az alacsony árak és jövedelmezőség miatt. Szomor Balázs kiskőrösi méhész másként látja ennek a hivatásnak a jövőjét. Tíz éve foglalkozik a méhekkel, tavaly az országos szakmai versenyen aranyérmet szerzett. Balázs főállású pénzügyőr, mellékállásban igyekszik profi módon művelni e különleges szakmát.

A Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara múlt év decemberében a kecskeméti városháza dísztermében tartotta éves ünnepi közgyűlését, amelyen Kollár Gyulát, a dunapataji Tanya Bisztró tulajdonos vezetőjét az Év vendéglátója 2023 díjjal tüntették ki. A Kalocsai járás gasztronómiai tradícióinak ápolása erősen kötődik Kollár Gyula nevéhez, a jól ismert vendéglátós az innováció, a modernitás jegyében megépített éttermének sikerét is elsősorban Dunapataj kultikus ételére, a Gyimesi-féle pacalra alapozta. Az idén 60 éves Kollár Gyulával a díjról és az előzményekről Dunapataj egyik immár emblematikus helyén, a Tanya Bisztróban beszélgettünk.

Szorgos munka folyt az elmúlt esztendőben a Felső-Kiskunság legkisebb, hétszáz főt számláló településén, Kunbaracson. A pályázati források, az önerő mellett a közösségi összefogás is nagyban hozzájárult az eredményességhez.

Második alkalommal tartották meg szombaton Kecskeméten, a Műkertvárosban a Hagyományőrző Falusi Disznótort. A szervező Műkertvárosért Együtt Egyesület tagjai reggel négy órától azon fáradoztak, hogy mielőbb finom falatokkal kínálhassák meg a városrészben élőket.

A szép Félegyháza címmel nyílt kiállítás Görög Anita fotográfus alkotásaiból pénteken a Hattyúházban. A tárlat Kiskunfélegyháza várossá nyilvánításának 250 éves évfordulója alkalmából rendezendő programsorozat nyitóeseménye volt.

Kutasd a múltad! címmel indított klubfoglalkozásokat a Magyar Nemzeti Levéltár és a Nemzeti Művelődési Intézet közösen, melynek keretében az elmúlt hetekben az ország számos kistelepülésén levéltári szakemberek segítségével a családfakutatással ismerkedhettek az érdeklődők. Sokan kapva kaptak a lehetőségen és nagy érdeklődéssel hallgatták az előadásokat, hiszen a családfa-, illetve a családtörténet kutatás egyre népszerűbb szabadidős tevékenység napjainkban. Egyre többen érzik fontosnak, hogy őseik múltját kutassák, hogy keressék a gyökereiket, az identitásukat. Hogy, hogyan induljunk el ezen az úton, arról dr. Kőfalviné dr. Ónodi Mártát, a félegyházi levéltár vezetőjét kérdeztük.

Repülni egy Gripennel, kiugrani egy helikopterből azért nagyon más mint VR szemüvegen keresztül átélni ilyen élethelyzeteket a virtuális térben. A katonai pálya talán ezért is lehet ma vonzó a fiataloknak, mert valódi kihívásokat élhetnek át. Vélekedett Gáldonyi Sándor őrnagy, a Kecskeméti 13. Hadkiegészítő Toborzóiroda vezetője a Hír FM kecskeméti adásában, Vizi Zalán szerkesztő-riporterrel beszélgetve.