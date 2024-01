Egy emberölésbe torkolló és egy emberölési kísérlethez köthető tűzesetről számolt be a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteki sajtótájékoztatóján. Az egyik, nyolc évvel ezelőtti jánoshalmi ügyben a közelmúltban született eredmény, mely során kiderült, hogy az elkövető megölte ismerősét és a tűzzel akarta eltüntetni a nyomokat, de ez nem sikerült neki.

Ahhoz, hogy a magyar baromfiágazat megfeleljen a piaci igényeknek, egy nagyon komoly, fegyelmezett integrációban kell részt vennie - jelentette ki az agrárminiszter pénteken Bácsalmáson. Nagy István a Bács-Tak cégcsoport bácsalmási víziszárnyas nevelő telepének átadásán elmondta: minden forrás rendelkezésre áll ahhoz, hogy újjászülessen Magyarországon a baromfiágazat. A kormány célja, hogy az ágazat versenyképes legyen a világpiacon – hangsúlyozta. Felhívta a figyelmet arra, hogy az integráció mellett fejlesztés is kell ahhoz, hogy a változó világ kihívásaira és az állategészségügyi nehézségekre „válaszoljon” az ágazat – olvasható a nemzeti hírügynökség tudósításában.

A Covid- és influenza elleni oltások legfontosabb tudnivalóiról adott tájékoztatást az új vármegyei tiszti főorvos, Kisháziné dr. Puskás Zsuzsanna, a Kormányhivatal Népegészségügyi főosztály főosztályvezetője a Rádió1 Gong Téma című műsorában.

Hárman megsérültek, amikor a szakadó hóesésben fának csapódott egy személyautó az 5412-es úton, Borota és Rém között pénteken este. A mentés és a helyszínelés miatt több órára, teljes szélességében lezárta az utat a rendőrség.

Az Európai Unió Duna Stratégiájában kiírt pályázati lehetőségekről tárgyaltak az érsekcsanádi önkormányzat hivatalában pár nappal ezelőtt, ahol vendégként jelen volt a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének egyik vezetője, Sipos Sándor. Felső Róbert polgármester az aktuális tervekről, pályázati célokról számolt be a baon.hu-nak.

Idén is megrendezik a Yours Truly nemzetközi futást.

A Kecskeméti Járási Ügyészség volt élettárs sérelmére elkövetett zaklatás miatt vádat emelt egy német férfival szemben, aki nem nyugodva bele a szakításba, telefonon zaklatta, követte és követtette volt élettársát azután is, hogy a nő titokban Ausztriába költözött.

A tizenegyedik versenynap irtózatosan nehéz, sziklás terepe igencsak próbára tette az indulókat, de a dunaszentbenedeki Qualitrans Racing ragyogóan teljesítette a 420 kilométeres szakaszt.

Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M5-ös autópálya 91-es kilométerénél, Kecskemét térségében, a Budapest felé vezető oldalon péntek reggel.

Verseket olvas, lelkesen szaval, a közösség lelkeként szeretetet és életörömöt sugároz, és gyönyörűen viruló rózsákat nevel a kertben Bihal Andrásné Juliska néni, akit századik születésnapja alkalmából köszöntöttek a kecskeméti Sion Nyugdíjasházban társai, az intézmény vezetői és a városvezetés. Juliska néni a ház rendkívül aktív tagja, meghatározó lakója, aki megnyugtató jelenlétével, bölcs és elfogadó szeretetével minden lakó számára példa.

A pénteki havazás Bács-Kiskun vármegyét, köztük Kecskemétet sem kerülte el. A városban már hajnalban megkezdték a síkosságmentesítést. A szakemberek először a tömegközlekedési-, a fő gyűjtő- és gerinc útvonalakon kezdtek el dolgozni, valamit a közjárdák, a kerékpárutak valamint az autóbusz járdaszigetek és a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek síkosságmentesítését végezték el. Délután azonban már a hóeltakarítási munkálatokat is meg kellett kezdeni.

Pénteken mutatták be azt az imázsfilmet, amely Kiskunfélegyházáról készült a 250 éves jubileumi évforduló alkalmából. A film egy romantikus szerelmi történeten keresztül kalauzolja végig a nézőket felvillantva benne a város nevezetességeit és fontosabb eseményeit.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) január 1-én megnyitott eÁFA felületéről beszélt Szabó Gábor, a NAV Központi Irányítása Dél-alföldi Tájékoztatási Osztályának szakértője a Rádió1 Gong Mai Téma című keddi műsorában. Az új rendszer előnye, hogy az eddig megszokott ÁNYK mellett plusz felületet képez az ÁFA bevalláshoz, de tájékoztató funkcióval is bír az adózó felé. A felület február 1-én élesedik, és a januári bevallás már rajta keresztül is benyújtható az adóhatóságnak.

Minden évben több tízezer alkalommal szabnak ki büntetést a szabályszegő utasokra a MÁV-VOLÁN-csoport járatain, tavaly 38 ezer ilyen eset történt. A pótdíjbefizetésekből a MÁV-START kasszájába 88 millió forint, a Volánbuszhoz közel 60 millió forint folyt be 2023-ban – írta közleményében MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság.