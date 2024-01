Iratok ismertetésével és tanúk meghallgatásával folytatódott csütörtökön a Silver-ügyként elhíresült büntetőügy, ami a kecskeméti Silver diszkó két korábbi kidobója ellen folyik. A védői stratégiában az látszik, hogy a fontos tanúk szavahihetőségét, illetve annak hiányát állították a középpontba.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere volt a Rádió1 Gong Téma című műsorának. A polgármester arról beszélt, hogy lezárult egy nagy projekt, múlt héten átadták a Lánchíd Utcai Óvodát, és egy bölcsőde is megújult, de idén idén is folytatódik az intézmények korszerűsítését. A polgármester arról is beszélt, hogy a februári közgyűlésen azt javasolja, hogy ingyen utazzanak a helyi buszokon a diákok és a nyugdíjasok, és bevezetnék a dolgozói bérleteket is.

Lezárták a nyomozók annak a kecskeméti férfinak az ügyét, aki egy biztonsági őrt bántalmazott, hogy el tudjon menekülni a zsákmányával. A terve meghiúsult és a kapitányságon kötött ki bűnügyi őrizetben.

A szerdán elhangzott perbeszédek után februárban hirdet ítéletet a Fővárosi Törvényszék abban a perben, amelyben a Hableány nevű turistahajó csaknem öt évvel ezelőtti balesetében elhunytak dél-koreai hozzátartozói, illetve az áldozatok utazását szervező szintén dél-koreai iroda összesen 4,3 milliárd forintos sérelemdíj megfizetését kéri a történteket okozó szállodahajó, a Viking Sigyn norvég tulajdonosától, valamint a Hableányt üzemeltető magyar cégtől.

A baleset csütörtök délután történt az 55-ös főút felsőszentiváni belterületi szakaszán, egy személyautó csapódott hátulról egy az út szélén haladó munkagépbe. Hárman megsérültek.

Karambolozott két autó az 51-es főút 57-es kilométerénél, Tass település térségében csütörtök este.

Kiválóan szerepelt a kamionosok mezőnyében a dunaszentbenedeki Qualisport Racing csapata, amely a 12. helyen teljesítette a verseny tizedik szakaszát. A Kovács Miklós pilóta, Czeglédi Péter navigátor, Ács László fedélzeti szerelő alkotta trió összetettben a 15. helyről várhatja a csütörtöki folytatást.

A Kalocsai Járási Ügyészség minősített rablás bűntette miatt vádat emelt két hajléktalan férfival szemben, akik a saját házában támadtak rá az idős férfira, többször megütöttek azért, hogy pénzét megszerezzék.

Több mint 620 millió forintból valósultak meg fejlesztések az elmúlt években Tiszaalpáron. A megépült kerékpárútnak köszönhetően biztonságosabb lett a helyi közlekedés, a felújított orvosi rendelőben a kor igényeinek megfelelő, modern környezet várja a betegeket, az iskola korszerűsítésétől pedig jelentős megtakarítást remélhet a település. A beruházások ünnepélyes átadása helyett helyszíni bejárást tartottak csütörtökön, a meghívott vendégeket dr. Vancsura István, polgármester kalauzolta.

Az amerikai hadsereg újabb támadást intézett csütörtökön az iráni támogatású húszi milíciák állásai ellen Jemenben.

Négy új mobil betegőrző szívmonitor készüléket állíthat a betegek szolgálatába a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Invazív Kardiológiai Osztálya egy tavalyi jótékonysági bál nagylelkű bevétele jóvoltából. A 9,834 millió forint támogatásból vásárolt eszközöket csütörtökön mutatták be a kórházban.

Megdőlt a csaknem százéves napi melegrekord csütörtökön, három településen is 17 Celsius-fok fölé emelkedett a hőmérséklet – közölte a HungaroMet Zrt. Facebook-oldalán.

Megújul, biztonságosabbá válik a Csalogány utcai vasúti gyalogos és kerékpáros aluljáró Kiskunhalason, a Budapest–Belgrád-vasútvonalon. Az újjáépítés után szélesebb lesz, így a szembeforgalom esetén is biztonságosan lehet majd közlekedni – közölte Kuris István László alpolgármester.

Az első helyet hozta el tavaly a Magyarország étele nevű, élőmunkás melegkonyhai szakácsversenyről Balog Martin és Pottondi Nándor. A két fiatalember idén is nevezett a megmérettetésre, céljuk, hogy megvédjék címüket, de mindenképpen dobogós helyen végezzenek.

Idehaza minden ötödik aktív orvos már elérte a nyugdíjkorhatárt, ám szerencsére tovább dolgoznak. Köztük volt tavaly év végéig dr. Légrády Ferenc soltvadkerti gyermekorvos is, aki befejezte a gyógyító munkáját. A jól ismert szakember 50 éven át kezelte a kis pácienseket. Az életéről, a gyógyító munkájáról és a terveiről kérdeztük.

A koronavírus-járvány idején többen születtek a vármegyében, igaz többen is haltak meg. Ez utóbbi tragikus következménye a pandémiának. Az azonban már nehezebben érthető, hogy miért is születik jelenleg, a járvány után kevesebb gyerek a térségben.

Két és fél év után talált egymásra újra a Tiszakécskén eltűnt Zeusz kutyus és családja.

Rendhagyó órákkal, anyanyelvi játékkal, versszínházi előadással, tárlatokkal, zenés estekkel, versfelolvasó és improvizációs színházi délutánnal ünneplik Bács-Kiskun vármegyében a magyar kultúra napját.