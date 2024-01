A Vadkerti-tó strandjára kevesebben látogattak ki, mint a korábbi években. Ettől függetlenül 76 214 főt regisztrált a strandot üzemeltető helyi városi cég tavaly.

Az idei esztendőben ünnepli Kiskunfélegyháza mezővárossá nyilvánításának 250. évfordulóját. Ekkor küldte el Mária Terézia királynő azt az oklevelet, mely megadta a településnek azon kiváltságokat, amelyek elindították és biztosították Félegyháza várossá válását, majd mindmáig tartó, nagy ívű fejlődését az eltelt negyed évezred alatt.

Múlt szerdára virradóra szinte teljes felületén befagyott hazánk ötödik legnagyobb természetes tava, az 5 kilométer hosszú, 150-200 méter széles, 3-4 méter mély, 80 hektár vízfelületű Szelidi-tó. A tó a napközben is mínuszos hőmérsékleteknek köszönhetően különösen az éjszakai tartós hidegben már jeget hizlal, de csalóka lehet a vastagsága.

Felborult egy személyautó Soltvadkert régiójában, az 5405-ös út 3-as kilométerszelvényénél.

A Kecskeméti Járási Ügyészség csalás miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki másfél milliós javítást és műszaki vizsgáztatást rendelt meg a szerelőműhelyben, majd az autó elkészülte után a próbakörből nem tért vissza, mert esze ágában sem volt rendezni a számlát.

Tóth Tibor Magyarország egyik legnagyobb zenekari menedzsmentjét működtette, és a legnagyobb, megkerülhetetlen szakmaiságú magyarországi fesztiválokat szervező cégek meghatározó szakembere három évtizede, a Music Hungary Szövetség megalapítója, a magyar zeneipar egyik kiemelkedő alakja, bajai származású, jelenleg is mélyen kötődik a városhoz. A szakembert a Bajai Halfőző Fesztivál tervezett változásaival kapcsolatban kérdeztük.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság munkatársai hét bűncselekménnyel gyanúsítanak egy tolvajt, akit a bíróság múlt pénteken már le is tartóztatott.

Ötvenéves sporttevékenysége elismeréseként a Magyar Birkózószövetség kitüntetését vehette át Szabó József, a Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület edzője a közelmúltban. Az elismerést a Magyar Birkózó­szövetség karácsonyi ünnepségén Németh Szilárd elnök és Bacsa Péter ügyvezető alelnök adta át. A kiskunfélegyházi birkózás meghatározó alakjával az elismerés kapcsán beszélgettünk.

Összeütközött egy személyautó és egy kamion az M5-ös autópálya, 75-ös kilométerénél, Kecskemét térségében, a Szeged felé vezető oldalon. A személygépjárműbe beszorult egy ember, akit a műszaki mentéshez kiérkező kecskeméti hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat feszítővágó segítségével szabadítottak ki.

Ezen a héten neves borászok finanszírozzák a kecskeméti Wojtyla népkonyhájának ebédjét, naponta mintegy 120 embert várnak meleg étellel.

A Bajai Halfőző Fesztivál szervezője, Szajkó Dávid a közösségi oldalon tájékoztatta az érdeklődőket az idei rendezvénnyel kapcsolatban. Nyilatkozata szerint a Bajai Halfőző Fesztivált az önkormányzat finanszírozta és tartotta fent az elmúlt közel három évtizedben, az ő cége tavaly elnyerte a fesztivál üzemeltetését, ami annyit jelent, hogy már nem az önkormányzat tartja fenn a rendezvényt.

Néhány hónappal ezelőtt több nemzetközi ügynökség is hivatalos Diana-hasonmássá választotta a korábban Kunszentmiklóson, ma már Gyulán élő Képli Barbarát. Az énekléssel is foglalkozó hölgy megtisztelőnek tartja, hogy nagyon sokan látják a hasonlóságát a hozzá lelki értelemben is közel álló 1997-ben elhunyt hercegnővel.

Január 15-én 10 órától indult a 75,8 milliárdos keretösszegű Napenergia Plusz Program előregisztrációja – írja a Világgazdaság.

Újabb rangos nemzetközi rajzpályázaton értékelték és díjazták a kecskeméti Szent Imre Katolikus Általános Iskola grafika szakköröseinek tehetségét. Csúzdi Szabó Erika művésztanár több mint negyedévszázada készíti fel eredményesen tanítványait nemzetközi megmérettetésekre, szerettette meg velük a képzőművészet színes világát.

Még másnap is látszott a járdán a homokkal leszórt vérnyom ott, ahová egy fiatal lány esett vasárnap Kispesten, a Kisfaludy utcában. A helyiek szemtanúi voltak az öngyilkos lány újraélesztésének.

A villamossági szaküzlet hivatalos megnyitóját hétfőn délelőtt tartották Baján, a Keleti körút 28. szám alatt. Az ünnepi eseményen részt vett Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője és Széll Péter alpolgármester.

Már jó ideje belebotlunk a boltokban a hatalmas PET-palack-visszaváltó automatákba, viszont egyelőre úgy néz ki, hogy csak a helyet foglalják.

A tiszakécskei Barack Thermal Resort tulajdonosai − Szabó Attila, Szabó Éva és Szabó Istvánné, és a vendégek – 450 ezer forint támogatással segítik a Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítványt és általa a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Csecsemő-és Gyermekgyógyászati Osztályának munkáját. A jelképes adományátadást hétfőn tartották a kórházban – közölte az intézmény közösségi oldalán.