Ez a varázslatos birtok tökéletes választás lehet mindazok számára, akik egyedi, békés és természetközeli életmódot keresnek. Kunadacs mesés, külterületi részén, ahol az idő megállni látszik, csodálatos környezetben egy gyönyörű, több, mint 9 hektáros birtok várja új tulajdonosát. Az ingatlan a béke és nyugalom oázisa, gyakorlatilag teljesen önellátó. A kialakításakor minden részletre odafigyeltek – az érdeklődőket igazi paradicsom várja.

A tiltás ellenére is vannak, akik rá merészkednek a befagyott tó jegére a halasi Sóstón is, ahol a vakmerőbbek a parttól beljebb is korcsolyáznak. Pedig nemcsak tilos és szabálysértési eljárás keretében akár kétszázezer forintig is büntethető, hanem életveszélyes is az alig 4-5 centiméter vastagságú jégre lépni jelenleg.

Vasárnap hetedik alakalommal rajtoltak el a minden évben megrendezett Violin Maraton futói a kecskeméti Kodály iskola udvarából. A futóverseny különlegessége, hogy a hegedűszó dallamára futották le a nevezők a versenytávot. Idén mintegy 600 futó nevezett, akik az ország minden pontjából érkeztek a megmérettetésre. A jótékonysági futóverseny bevételét a Kodály iskola tehetséges növendékeinek támogatására fordítják.

A Hercegszántó Közúti Határátkelőhelyen fogták el azt a férfit csütörtökön, akit az Interpol is keresett.

Egy hónapra letartóztatta Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója csütörtökön azt a férfit, aki két rendőrt bántalmazott – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

A légtorna hét éves kortól már tanulható. A kecskeméti Fantasy Dance Company-nál is egyre több gyermek érdeklődik iránta. A karácsony előtti nagy sikerű műsorukban a közönség is láthatta, mennyire gyönyörű együtt a tánc és a légtorna. A kecskeméti Fantasy Dance Company Tánc-Sport és Légtornász Egyesület december közepén Víg Karácsony címmel, kétszer is telt ház előtt adta elő legújabb táncszínházi előadásukat, melyet Charles Dickens Karácsonyi ének című regénye ihletett meg. Ennek kapcsán osztották meg tapasztalataikat és élményeiket a tánciskola vezetői, Darányi-Farkas Vera és Darányi Attila a Rádió1 Gong Téma műsorában.

Január első hetében hidrogénbusz mintaprojekt indult Debrecenben. A hidrogénbusz több magyar várost is megjár majd egy év alatt. A cívis várost követően Miskolcon, Kecskeméten, Kaposváron, Zalaegerszegen és Győrben lehet majd ingyenesen kipróbálni, minden városban kétszer négy héten keresztül. A tesztüzem egy évig tart.

A doni áttörés 81. évfordulójára emlékeztek vasárnap Kecskeméten, ahol először szentmisével, majd koszorúzással tisztelegtek az elesettek előtt.

Akit egyszer megfertőzött a labdarúgás, azt egész élete során végigkíséri. Aktív játékosokból lehetnek edzők, játékvezetők, vagy a pályafutásuk után csak egyszerű szurkolók, de akár bemondók is. Ez utóbbira példa Varga Ferenc, aki a kiskunfélegyháziak vármegyei első osztályú csapatának a szpíkere.

A háború önmagában emberiesség elleni bűn - jelentette ki vasárnap Ferenc pápa, aki ismételten békét szorgalmazott Ukrajnában és a Közel-Keleten.

Több mint száz év távlatába repítjük a nosztalgiát kedvelőket. Kecskeméten először konzervgyár, majd szeszgyár épült meg, majd többek között cipő-, gyufa- és gépgyár. Sokan a mezőgazdaság helyett már az iparban helyezkedtek el.