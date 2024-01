Télen nemcsak a saját, de a kedvenceink egészségére is fokozott figyelmet kell fordítanunk. A témában Szabó Attila, az Argos Állatvédelmi Egyesület elnöke osztott meg néhány hasznos praktikát.

A Nemzeti Nyomozó Irodához tavaly ősszel érkezett nemzetközi jelzés arról, hogy egy magyar felhasználó gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló felvételeket osztott meg egy online alkalmazásban.

A Bajai Járási Ügyészség lőfegyverrel visszaélés bűntette és állatkínzás vétsége miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki a házának udvaráról a lőfegyvernek minősülő légpuskájával szándékosan rálőtt a szomszédjának kutyájára. A lövés az állatot eltalálta, a kutya azonban életben maradt – írta sajtóközleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

Két helyet is javított a Top 100-as listán a Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium. A technikumi rangsorban országos szinten a 18. helyen, míg vármegyei szinten az élvonalban végzett a kiskunfélegyházi iskola. A rangos minősítés okán Rokolya Csaba, igazgatóval beszélgettünk.

Régi-új játékos a Kecskeméti TE keretében, visszatér ugyanis a lila-fehérekhez korábbi gólkirályuk Lukács Dániel, miután megvásároltuk játékjogát a Diósgyőri VTK-tól, erről a két klub hivatalosan is beszámolt.

Az előző éjjelhez hasonlóan most is országszerte fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, a TOP 10-es listára csak -10 fok alatti értékekkel lehetett felkerülni – írta közösségi oldalán a HungaroMet Zrt.

Hatalmas, több száz négyzetméter területű fedett, térkövezett árusító- és közösségi térrel bővül a kiskunhalasi vásártér, kerítés is készül, csapadékelvezető rendszert, új utakat és parkolókat alakítanak ki, a meglévő vásári épületet is teljesen felújítják, térfigyelő rendszert építenek. A beruházás a Szegregált városrészek felújítása Kiskunhalason 2. program keretében valósul meg, amely az eredeti tervek szerint másfél éve el kellett volna, hogy készüljön, idén tavaszra azonban befejezik a vásártér felújítását is.

Megkezdődött a csokit szállító kamion műszaki mentése az M5-ös autópályán, Kiskunfélegyházánál.

Egy furgon csapódott szalagkorlátnak a jeges úton Kecskemétnél, a 445-ös főúton.

A Kecskeméti TE NB I-es csapata a felkészülés második hetébe lépett, Szabó István együttese továbbra is igen feszített program mellett készül a tavaszi rajtra. Napi két edzés után szombaton már edzőmeccset is vív majd a gárda.

Az elterjedt, mélyművelésű mezőgazdasági eljárások kizsákmányolják a talajt, csökkentik a megújulás képességét, és egyenetlen hozamot biztosítanak. A talajmegújító gazdálkodás az ezek ellenkezőjét jelentő, a termőtalaj regenerálódását biztosító művelési technika, ami mellett egyre több gazda köteleződik el, nem csak hazánkban, hanem világszerte. A szerdán és csütörtökön Jakabszálláson megrendezett VII. Talajélet Konferencia és Szakkiállítás című rendezvény e fontos témában nyújtott tájékoztatást a nagy számú érdeklődő gazdának, akik az átállással kapcsolatos jó gyakorlatokkal is megismerkedhettek.

A magyar női vízilabda-válogatott csütörtökön 21-5-re legyőzte a brit csapatot, így az ötödik helyért játszik az Eindhovenben zajló Európa-bajnokságon.

Közel félmilliárd forintból korszerűsítették Kecskeméten, a Lánchíd Utcai Óvodát. A sorban ez a nyolcadik óvoda, melyet a város önkormányzata megújított. Ünnepélyesen csütörtök délután adta át Szemereyné Pataki Klaudia polgármester.