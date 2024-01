Juhászné Zelei Judit és Kovács Andrea, a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusainak ötlete volt, hogy Jánoshalmán is legyen újévi koncert. Mindketten a városban élnek és külön helyi tagozatot is működtetnek a halasi művészeti iskolának. Az újévi hangverseny színpadra lépő művészei a Bianco Nero Zongora Duó tagjai, Kovács Andrea és Juhászné Zelei Judit zongoraművészek, Szabó Ádám, a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskola társastánc tanára és párja Balanescu Liliána, valamint a Kiskunhalasi és a Felső-Bácskai Alapfokú Művészeti Iskola gyermek táncosai voltak, az esemény sztárvendége, a város szülöttje, Somogyi Szilárd, Nádasdy Kálmán díjas színész, rendező volt. A fellépő művészek színpadi produkcióit a koncert során többször is állva tapsolta vissza a közönség.

Az újévi koncert javaslatát támogatta Czeller Zoltán polgármester és Hepp Levente az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, akik beálltak a kezdeményezés mögé, a művelődési ház a helyszínt biztosította, míg az önkormányzat és a Jánoshalmáért Alapítvány, a rendezvény teljes költségét finanszírozta, így az újévi koncert a város egyik legnagyobb jótékonysági eseménye is lett egyben, a rendezvény támogatói jegyeiből származó teljes bevételét a Jánoshalmi Mentőalapítvány kapja meg.

A Jánoshalmi Mentőalapítvány 2018 őszén jött létre, célja, hogy az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) vezetésével együtt segítse a helyi mentési műszerpark fejlesztését, az eszközvásárlások finanszírozását, tudatosítsa a lakosság körében az elsősegélynyújtási ismeretek elsajátításának fontosságát, valamint finanszírozza a közintézmények dolgozóinak elsősegélynyújtó oktatását, képzését. Az OMSZ Jánoshalmi Mentőállomása az akut vészhelyzetekre való gyors és szakszerű reagálás mellett, a Jánoshalmi Mentőalapítvány támogatásával komoly eredményeket ér el a megelőzés és az oktatás terén is a jánoshalmi régióban. Az újévi koncert látogatói, a rendezvény bevételéből származó felajánlással, lehetővé tették, hogy ez a munka folytatódhasson, amely hozzájárul a helyi közösség egészségének és biztonságának megőrzéséhez, hangzott el a koncert megnyitóján.

– Hagyományteremtő céllal rendezzük meg hangversenyünket, ami azt jelenti, hogy Jánoshalma is csatlakozik azokhoz a településekhez, ahol a jövőben újévi hangversenyeket rendezünk majd

– mondta újévi köszöntőjében Czeller Zoltán polgármester, aki külön is köszöntötte Bányai Gábor kormánybiztos, országgyűlési képviselőt, valamint a szomszédos településekről érkezett polgármestereket, a helyi képviselő-testület tagjait, valamint a meghívott helyi egyházi méltóságokat, önkormányzati intézmények vezetőit és a jánoshalmi gazdasági élet vezetőit.

A polgármester köszönetet mondott mindenkinek a Jánoshalmáért, a helyi közösségekben végzett munkájáért, kiemelte a jánoshalmi mentők tevékenységét, akikért az újévi koncert is szólt, és akik nemrégiben a meglévőkön túl új feladatot kaptak tavaly november 1-jétől, az éjszakai, és a hétvégi orvosi ügyeleti feladatokat is ellátják a városban. – A mögöttünk hagyott évek arra intenek minket, hogy nincs nagyobb érték annál, hogy biztonságban tudhassuk a szeretteinket. Az újévet köszöntő személyes jókívánságok mellett az lehet mindannyiunk legfőbb közös kívánsága, hogy legyen békés világunk – mondta Czeller Zoltán, utalva ezzel az Ukrajnában és a Közel-Keleten dúló háborúra, valamint a világot sújtó covid járványra. A városvezető azt kérte köszöntőjében, hogy törekedjünk az előttünk álló esztendőben arra, hogy nagyobb tisztelettel legyünk egymás iránt, hogy jobban megbecsüljük a jóra törekvő emberek erőfeszítéseit.