A Neumann János Egyetem ez alkalommal is képviselteti magát a rendezvényen, és az előző évek hagyománya szerint 90 négyzetméteres standon várják az érdeklődőket, akik találkozhatnak – többek között –, a KEFO Motorsport Formula Student versenyautójával, a Kenji Racing Team motorjával, a SUPERMOTO-val és egy különleges robottal is. Az egyetemhez idén is csatlakozik fő duális partnerként a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a Magyar Nemzeti Bank.

A 2024. január 11–13. között immár 24. alkalommal szervezett szakkiállítást a Hungexpo Budapesti Vásárközpont A csarnokában (1101 Budapest, Albertirsai út 10.), illetve online rendezik meg. A rendezvény mindhárom nap 9:30 órától 17 óráig tart nyitva.

A belépés minden látogató számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az educatioexpo.hu oldalon lehetséges.