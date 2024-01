Az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában üzemeltetett sportcsarnok az 1990-es évek közepén épült az akkori építési szabványoknak megfelelően, amelyek mára korszerűtlenné váltak és az épület is jócskán elhasználódott, ezért a fenntartása nagyon megdrágult és gazdaságtalanná vált. Az épület központi szerepet tölt be a település mindennapjai során, a sportcsarnokban zajlik az általános iskolás diákok testnevelés órája, minden sportrendezvény, sportszakkörök, sportversenyek, ezért, a képviselő-testület betervezte a csarnok energetikai felújítását.

Tóth Renáta, Borota polgármestere is megtekintette a beruházást

Fotó: Pozsgai Ákos

– A Borotai Általános Iskola Sportcsarnokának épület energetikai korszerűsítésére 187,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a borotai önkormányzat európai uniós forrásból a Széchenyi 2021-2027 program keretében, az elnyert összeg a beruházás száz százalékát fedezi – tájékoztatta a baon.hu-t Tóth Renáta, Borota polgármestere. A fejlesztés részleteiről szólva elmondta, hogy a felújítás során padlófűtést kap a vizesblokk, akadálymentes mosdót is kialakítanak, felújítják az épület fűtésrendszerét, ami azt jelenti, hogy korszerű hőszivattyús gépészeti megoldással váltják ki a korábbi rendszert. Szigetelik a födémszerkezetet, valamint felújítják a tetőt is, a régi cserepeket újakra cserélik és napelemeket is felszerelnek a tetőre.

Már korábban több külső nyílászárót kicseréltek korszerűbbre, a megmaradt régi ajtókat és ablakokat most szintén a szabványoknak megfelelő új nyílászárókra cserélik. A felújítási munkálatok során új külső homlokzati szigetelést is kap az épület. A felújítás után közel nullás energetikai felhasználású lesz az épület, ami jelentős megtakarítást jelent majd a Kiskőrösi Tankerületnek Központnak és a borotai önkormányzatnak.