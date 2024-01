Az 1980-as évek elején épült bölcsőde épületében működő konyha már legalább tíz éve megérett arra, hogy a legszükségesebb fejlesztések megtörténjenek – mondta az avatón dr. Filvig Géza polgármester. A városvezető emlékeztetett, hogy az önkormányzat elmúlt gazdasági éve olyan jól sikerült, hogy a város 227 millió forint önerős beruházást tudott megvalósítani, ennek része a most átadott bölcsődei konyha korszerűsítése is.

A polgármester a jelen lévő Skultéti Csabának, a Kalo-Bau Kft. vezetőjének megköszönte a jó minőségű munkát, és mint mondta: mind az épületrész infrastrukturális fejlesztését, mind a konyhai eszközök, gépek beszerzését is a kalocsai a cég valósította meg.

A főzőkonyhán belül a megvalósult fejlesztés részleteiről Kis-Ilka Anikó, a Közétkeztetési Intézmény vezetője tájékoztatta a résztvevőket. – A projekt keretében teljesen megújult a víz-, villany-, és gázvezeték-hálózat, megtörtént a burkolatok cseréje. Jelenleg 45 főre főzünk, de az új, modern berendezések 100 fős létszámra lettek méretezve. A munkakörülmények jelentős pozitív változása mellett, immár szakosítva tudjuk tárolni a beérkező alapanyagokat: zöldségeket, tejtermékeket, húsféleségeket. Olyan új, hűtött munkafelület áll rendelkezésre, amelynek az aljában ott vannak a hűtőberendezések. Ez jelentősen megkönnyíti a munkát, és szükség szerint a már elkészült ételeket is hűteni tudjuk mindaddig, amíg azok nem kerülnek kiadagolásra a gyermekeknek. A konyhaszigetbe egy vezetékes vizet biztosító csapot is beépítettek, ennek köszönhetően a nagy edényeket már nem kell emelgetni, mindjárt kéznél van a vízvételi lehetőség. A konyhasziget része egy külön gázfőző készülék is, amit a diétás étkezés biztosításához használunk. Mosogatógép eddig nem volt a konyhában – a kézi mosogatás is elfogadott – , de az új mosogatógép beépítésével időt és energiát takarítunk meg. Fontos része még a fejlesztésnek, hogy egy gőzpárolót is kaptunk. Ennek azért is nagyon örülünk, mert bölcsődei étkeztetésnél nem adhatók olajban készült ételek. Ez a berendezés lehetőséget biztosít arra, hogy immár például felfújtakat, rakott ételeket, párolt zöldséget tudunk készíteni, ráadásul a gépnek köszönhetően nagyban kibővült az elkészíthető receptek, ételek tárháza – mondta el Kis-Ilka Anikó.