Több mint száz taggal ünnepelte a születésnapját szombaton a Hunyadivárosi Nyugdíjasklub. Az esemény díszvendégei Kormányosné Makai Eszter, Szabó Istvánné és Pászti András, hunyadivárosi képviselő voltak.

Pászti András beszédében visszaemlékezett a klub megalakulásának idejére és körülményeire. A képviselő kiemelte: 22 év telt el azóta, hogy megalapítottuk a Természet Házában a város legjobb és legösszetartóbb klubját. Nagyon jó hangulatú, megható ünnepen emlékeztünk meg az eseményekben és munkában egyaránt bővelkedő időszakról, amit ezúton is köszönök a vezetőknek és a tagoknak – tette hozzá.

Fotó: Pászti András

Mint mondta, különösen Kuli Józsefné Erzsikét illeti köszönet, ugyanis ő több mint 10 éve vezeti a klubot, a feladatát pedig önzetlenül, önkéntes alapon, társadalmi munkában végzi.

A képviselő beszámolt a közeljövőben tervezett programokról is. Elmondta, hogy a Hunyadivárosi Közösségi Házban többek között nőnapi ünnepséget, sport- és egészségnapot, valamint süteménykészítő versenyt is fognak szervezni, melyre szeretettel invitálják a klub tagjait is.

Az eseményen fellépett a Hunyadivárosi Nyugdíjasklub férfi és női kórusa és Örömtánc csoportja is.