– Hogyan alakult a kör élete?

– Lassan egy év távlatából mondhatom: jó döntés volt megalapítani. Még kevesen vagyunk, de nagyon jó kis csapatot alkotunk. Ráadásul minden hónapban átlagban három új tag csatlakozik hozzánk. Jelenleg 31 állandó tagunk van.

– Pontosan mit takar a suskázás?

– A Suska Kör egy cserebere-kör, mely a résztvevők bizalmára épül. Bármit lehet cserére kínálni, a termékektől a szolgáltatásokig. A kör különlegessége, hogy pénz nem szerepel benne. Éppen ezért is lehet vonzó napjainkban minden korosztály számára. Így olyan kincsekhez is hozzájuthatnak a vásárlók, melyet egyébként pénzzel nem tudnának megszerezni.

– Hogyan kell elképzelni a suskával való vásárlást?

– Pénz nélkül hozzájutni alapvető, és hasznos dolgokhoz, manapság nagyon ritka. Ezt kínálja a suska, mely pénzhelyettesítő, infláció- és kamatmentes. 1 suska 20 forintnak felel meg. Van egy Suska füzet, melyben vezetve van a suska értékek mozgása, adás-vétel egyaránt.

– Miket kínálnak eladásra?

– A cserére felkínált tárgyak sokfélék lehetnek, mindig attól függ, hányan vagyunk és kinek, milyen az általa nem használt holmija, terméke, amit elhoz a találkozóra. Sőt szolgáltatás, például gyógymasszázs is felajánlható. Minél többen vagyunk, mindig annál nagyobb a választék, így a kereslet és kínálat hamarabb találkozhat.

Ádám Péterné Gizella a Suska füzettel

Fotó: Sebestyén Hajnalka

– Van olyan termékcsoport, mely még nincs, de örülnének neki?

– Várunk olyan tagokat, akik saját maguk termelik a zöldségeket, gyümölcsöket, és a felesleget cserére felkínálnák, vagy suska ellenében eladnák.

– Ön legutóbb miket suskázott?

– Decemberben én suskáért hozzájutottam házi kolbászhoz, házi tésztához, ráadásul még ajándéknak szánt kézi csomózású szőnyeget is tudtam rendelni suskáért, az általam kért méretben. Ezért nem kellett mást tennem, csak a számomra feleslegessé vált holmikat kínáltam suskáért, illetve az általam készített paprikakrémet, csicsókakrémet, és házi készítésű vegetát vittem el a suska-körbe. Így a suska egyenlegemből tudtam beszerezni a számomra hasznos dolgokat.

– Hol tartják a találkozókat?

– Először Kecskeméten, a Kápolna utcai Cédrusnet udvarán. A kezdeti lépésekhez nagyon jól jött a lehetőség. Szeptembertől viszont a Széchenyivárosban, a megújult Közösségi Házban tarthatjuk meg komfortos körülmények között a találkozókat, melyért szintén nagyon hálásak vagyunk. Minden hónap 2. hétfőjén 16-18 óra között zajlik a Suska-kör. A törzstagok azonban hónap közben is találkozhatnak egyénileg. A találkozók mindig jó hangulatban telnek, melyek nemcsak a suskázásról szólnak, hanem jókat beszélgetünk és tapasztalatot cserélünk különböző témákban.

– Ezek szerint január 8-án, hétfőn 16 órakor találkoznak újra. Bárki csatlakozhat?

– Igen, hétfőn lesz újabb Suska-kör a Széchenyivárosi Közösségi Házban. Természetesen örömmel várjuk az új érdeklődőket, akárcsak azért, hogy személyesen is megtapasztalják a kör hangulatát, küldetését. Mindent megteszek, hogy minél szélesebb körben jó híre menjen a körnek, és újabb tagok csatlakozzanak. Így bővülne a kínálatunk is. A kör népszerűsítésére tavaly év végén kártyanaptárt készítettem, melyet sokan örömmel fogadtak. Van saját honlapunk és Facebook-csoportunk is. (Elérhetőség: kecskemetsuskakor.hupont.hu, Facebook: Kecskeméti suska-kör, E-mail cím: [email protected])