Dr. Károlyfalvi József az elmúlt évtizedekben számos iskolában tanított történelmet, etikát, filozófiát, állampolgári ismereteket. Jelenleg a Katedra középiskolában oktat, de hosszú ideig volt a Kadában, valamint dolgozott a Gáspárban és Bányaiban is. A tanári pálya mellett a közéletben is jól ismert, tudományos és kulturális élet terén egyaránt. Nagyon sok városi rendezvényen mondott már beszédet, tartott előadást. Kutatási területe elsősorban a magyar történelem, 1914-1945. közötti része, de az olasz történelmet is kutatta.

A véradó oldaláról azonban nem mindenki tud. Dr. Károlyfalvi József 124-szeres véradó. Sajnos egy betegsége miatt ma már nem adhat, de mindenkit arra ösztönöz, hogy legyen véradó, hogy segíthessen embertársain. Sajnos több vérre van szükség mint ahány véradó van, ezért is nagyon fontos, hogy minél több ember váljon önkéntes véradóvá.

Amellett, hogy ő maga rendszeresen adott vért, sokakat motivált is. Az iskolákban, ahol tanított jó példát mutatott, gyakran kollegákkal, diákcsoportokkal közösen mentek vért adni. Emellett az evangélikus hitközösség tagjaként társait is ösztönözte már véradásra példamutatásával. A felnőtteket elsősorban az önzetlen segítségnyújtás motiválja véradáskor, az emberéletek megmentése. Míg egy középiskolás számára gyakran inkább a közösségi program, az iskolából való elengedés volt vonzó a véradásban. Ez utóbbi sem gond, hiszen egyben jó célt is szolgált. A Katedrába már helybe is jött a vértranszfúziós állomás véradást tartani.

Számára nagyon jó érzés és megható, hogy az ő ösztönzésére ennyire sokan vállalták a véradást az elmúlt évtizedekben. Sőt nem egyszer évekkel később is látja, hogy diákjai rendszeres véradókká váltak.

Dr. Károlyfalvi József hozzátette: maximális tisztelettel van a véradó állomás munkatársai iránt, akik mindig precízek, szakszerűek és kitűnő munkát végeznek. Az évek alatt rengeteg elismerő oklevelet kapott többszörös véradóként, négy éve pedig a bronz pelikán plakettet vehette át.

