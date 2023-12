Az érkezőket forralt borral, meleg teával, diós és mákos bejglivel fogadták az ajtóban. A szépen feldíszített fenyőfa és a tornaterem nyugodtságot, békét és a szeretetet idézte. Először Pénzváltó István polgármester osztotta meg gondolatait azokkal, akik elmentek erre a jeles napra. Kókai Géza református tiszteletes is szólt azokhoz, akik fontosnak tartották azt, hogy részt vegyenek a település karácsonyi ünnepségén, majd meggyújtotta a harmadik gyertyát.

A színpadon először a Pöszméte citerazenekar lépett fel. Az Up for Dance tánccsoport tagjai közül az óvodások és az általános iskolások mutatták be tudásukat. Rimócziné Forgó Ildikó megható karácsonyi novellát olvasott fel. A folytatásban Besenyei Dénes karácsonyi trombita műsorát hallgathatták meg a jelenlévők. Karácsonyi műsor nem múlhat el betlehemes pásztorjáték nélkül. Ezúttal a 3. osztályos diákok készültek ezzel a műsorral. Ezt követően Diószegi Dorka Kata és Mihályfi Máté a Brill-Art Studio Táncsoport Egyesület versenytáncosainak produkciójában gyönyörködhettek a nézők. A Fülemüle énekkar a helyi általános iskola tanulóiból alakult, ők is színpadra léptek.