Mint elmondta, az eredményhirdető közgyűlésen a különböző kategóriák díjait Török László, a szakág országos elnöke adta át, akit a díjátadás után arra kért, kicsit avassa be olvasóinkat a sportáguk rejtelmeibe.

– Ebben a versenyágban 1950 előtt tervezett repülőmodelleket építünk meg és reptetünk – kezdte gondolatait a szakágvezető.

– Ehhez korabeli tervrajzokat kutatunk fel, majd ezek alapján korhű anyagokból megépítjük a gépeket. Üzemeltetésüket illetően annyi a különbség, hogy ezek eredetileg úgynevezett szabadonrepülő modellek voltak (start után elértek egy bizonyos magasságot, távolságot, majd jó esetben leszálltak úgy, hogy gazdájuk meg is találta őket) mert akkoriban még nem létezett rádióirányítás. Ma viszont már rádióirányítással vezetjük gépeinket és időtartam feladatokat hajtunk végre a versenyeken. Az építés során az eredeti műszaki előírásoknak meg kell felelni, s noha a kinézet sem mellékes, szépségverseny nincs e modellek között, kizárólag a repülési feladatokban elért eredmények alapján hirdetünk eredményt. Sok kategóriánk van, hiszen egy műszaki sportról beszélünk, ahol mindennek jelentősége van a motortól kezdve a korabeli repülő üzemmódig, valamint, hogy motoros, vagy vitorlázó gépről van-e szó, s ha motoros, akkor gumimotoros, vagy robbanómotoros-e. Egyszóval az itt említett és még további műszaki és „műfaji” paraméterek kapcsán több kategóriába soroljuk a modelleket, s ezeknek megfelelően hirdetünk versenyeket, s díjazzuk ezek legjobbjait – mondta Török László.

A szokásos éves versenyek mellett 2024 júniusának a végén Jakabszálláson világbajnokságot is rendez antik modellek számára a szakáguk.

Hogy miként jutottak e megtisztelő lehetőséghez?

– Eddig már két Eb. rendezői voltunk (2013-ban és 2018-ban) szintén a jakabszállási repülőtéren, és szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy nagyon nagy sikere volt ezeknek a rendezvényeknek, így erre is alapozva mertük kérni, vállalni a feladatot, de nem utolsósorban az is motivált bennünket, hogy a szakág első vb-je lesz ez. Eddig kontinens bajnokságok voltak, de a világ egészét érintő világbajnokság még soha, így hazánk lehet ebben az úttörő. A szervezési munkákra négyfős szervező bizottságot alakítottunk – mely már meg is kezdte munkáját – ennek egyik tagja házigazdánk, a jelen rendezvényt megszervező és sportágunkban igen kiváló eredményeket magáénak tudó sporttársunk, Juhász Zsolt.

A repülőgép-modellezőket az izsákiak ebéddel vendégelték meg

Fotó: Juhász Zsolt

Juhász Zsoltot, a helyi a díjkiosztó házigazdáját (a jövő évi vb. egyik szervezőjét) is kérdezte Tetézi Lajos a szervezésről. Az izsáki üzletember immár harminc éve foglalkozik repülőmodellezéssel. Négyszeres magyar bajnok a vitorlázórepülő antik kategóriában. Idén hat versenyen vett részt, ebből ötben állt a dobogó legfelső fokán.

– Az évek során sok szakág (autó, hajó, műrepülő, helikopter) modelljeit építettem meg, de a szívem csücske már a kezdetektől az antikrepülőmodellezés volt, és az is maradt

– fogalmazott Zsolt. Majd a világbajnokság kérdésére is rátért.

– Mivel világbajnokság eddig még nem volt az antik kategóriában, el kellett készítenünk a vb. szabályzatát. Légteret foglaltunk, szállást, elhelyezést szervezünk a részvevőknek, bírói kart kértünk fel, létrehoztuk a vb. weblapját. Az előrejelzések szerint 18–20 ország 150, vagy még több nemzet akár 300 versenyzője fog érkezni. Nagyon meg kell szerveznünk mindent, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy sporttársaink milyen hírét viszik hazánknak a magyar modellsportnak, benne az antik szakágnak. Eb-ket már rendeztünk, más országok hasonló versenyein is jártunk, s az ezekből leszűrhető tapasztalatokat is hasznosítva igyekszünk egy minden téren kielégítő vb-t rendezni jövő júniusban Jakabszálláson, ahol ehhez megvannak az adottságok. Tapasztalatból mondhatom ezt, hiszen huszonegy éve repülök Jakabon, így jól ismerem az ottani adottságokat, lehetőségeket, s nem mellékesen a község vezetése is igen pozitívan, támogatón áll a dologhoz – mondta végül Juhász Zsolt.