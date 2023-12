– Az adventi verses, zenés irodalmi estet 2009-ben tartottuk meg első ízben kezdeményezésemre Kunszentmiklóson. Az első kettő teljesen más volt mint a későbbiek. Először József Attila, a következő esztendőben pedig Ady Endre, Radnóti Miklós és József Attila verseiből hallhattak összeállítást az érdeklődök. A sikeren felbuzdulva határoztam el, hogy a későbbiekben a helyi tehetségeknek is helyet adok a műsorban. Az adventi verses, zenés irodalmi est később jótékonysági rendezvénnyé alakult, a támogatói jegyekből a helyi hátrányos helyzetű gyerekeket segítettük, karácsonyi ajándékokat gyűjtöttünk Kárpátaljára, majd Banyák Gyula cigány művésznek vásároltunk új zongorát, és a New York-i Metropolitan egykori karmesterének, Banyák Kálmánnak állítottunk emléket Kunszentmiklós főterén – mondta el lapunk érdeklődésére Tóth Péter Lóránt versvándor, a program létrehozója, főszervezője.

Az adventi irodalmi est résztvevői ezúttal is fehér abroszos asztalokon pislákoló mécsesek, forralt bor, tea, zsíros kenyér és bejgli társaságában hallgathatják meg a fellépők műsorát a Varga Domokos ÁMK nagytermében.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a helyi tehetségek mellett idén is érkeznek előadók a Vajdaságból, illetve Szombathelyről is. A műsorban versek, zenés darabok hangzanak el.