Vármegyénk öt technikuma is felkerült a TOP 100-as listára

Elkészült a magyar technikumok hivatalos rangsora. Öt Bács-Kiskun vármegyei technikum is bejutott a 2024 Technikumi Rangsor TOP 100-as listájára. A technikumok többsége rontott a tavalyi eredményén, kivéve a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikumot, amely az elmúlt évben még nem került be a száz legjobb intézmény közé, idén azonban vármegyénk másik három technikumát is megelőzve a 32. legjobb iskola lett.

Pozsgai Ákos Pozsgai Ákos

Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium Fotó: Vajda Piroska

A Technikumi Rangsor 2024 TOP 100-as listája a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és Oktatási Hivatal közhiteles adatai alapján, a tanulók bemeneti és képzési-kimeneti teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével készült. A rangsor az adatok rendelkezésre állása függvényében 2023-as (pl. beiratkozó tanulók 8. évfolyamos érdemjegyei, bemeneti kompetenciamérés, érettségi eredménye stb.) és 2022-es adatok (SZIR-STAT digitális eszközhasználatra vonatkozó adatai) felhasználásával készült. A rangsor összeállítása hat összevont mutató – a szakképző intézménybe beiratkozó tanulók előző tanév végi tanulmányi eredménye, a kilencedik évfolyam megkezdésekor megírt bemeneti szakképzési kompetenciamérésen elért eredménye, az évfolyamot sikeresen teljesítők aránya, a technikum tanulóinak érettségi vizsgaeredménye, az intézmény teljes munkaidős oktatóinak az oktatói összlétszámukhoz viszonyított aránya, valamint az intézmény digitális eszközellátottsága – alapján történt. A végeredményt az egyes mutatók normalizált skálán elért pontszáma adta. Az elméletileg elérhető maximális összesített pontszám 100 lehet. A rangsor az intézmények szintjén készült, összesítve az egyes feladatellátási helyekre vonatkozó adatokat. A Technikumi rangsorban szereplő intézmények átlagos teljesítménye 2024-ben összességében javult a 2023-as rangsorhoz képest. Jobb lett a bejövő tanulók bemeneti kompetenciamérési átlaga a szakképzési kompetenciamérésben, javultak az érettségi eredmények, továbbá csökkent a bukások aránya. Ez összességében a szakképzés és ezen belül a technikumba bekerülő tanulók javuló teljesítményére utal. Bács-Kiskunban a technikumok azonban a korábbi évhez képest gyengébben szerepeltek, a TOP 100-as listáról két technikum lecsúszott, egy viszont újonnan felkerült, így összesen öt technikum végzett a legjobb 100 technikum között. Bács-Kiskun vármegyei technikumok top 100-as listán Technikumi rangsor 2024 Ranghely Intézmény megnevezése Összesített átlag 18. Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium 88,05 32. II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum 87,00 42. Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum 86,16 66. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum 84,94 68. Bajai SZC Türr István Technikum 84,89 Technikumi rangsor 2023 Ranghely Intézmény Összesített átlag 20. Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium 76,69 34. Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum 74,59 37. Bajai SZC Türr István Technikum 74,19 59. Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum 72,11 90. Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum 69,50 98. Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Technikum 68,96

